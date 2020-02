Vrouw herkent verloren hond na jaren op bierblikje

Drie jaar geleden raakte Monica Mathis haar geliefde hondje Hazel kwijt. Niet veel later verhuisde de Amerikaanse vrouw van Iowa naar Minnesota, ruim 400 kilometer verderop. Ze dacht haar dier nooit meer te zien.



Tot eind januari dit jaar. "Ik was aan het scrollen op sociale media en kwam langs een foto van honden afgebeeld op bierblikjes", vertelt ze. Haar blik bleef hangen op een bruine terriër mix, genaamd Day Day. "Die lijkt op mijn hond, dacht ik. Sterker nog: ik denk dat het mijn hond is!"



Het bericht op Facebook was van een bierbrouwerij uit Florida. Op de foto waren enkele blikjes te zien met daarop de afbeeldingen van verschillende adoptiehonden. De brouwerij hoopte met die actie meer aandacht te creëren voor adoptie en geld op te halen voor asielcentra.

Reacties

Vrouw herkent verloren hond na jaren op bierblikje Lastige zin. Heeft die vrouw jaren op een bierblikje moeten zitten, of die hond? In beide gevallen lijkt het me geen pretje. Lastige zin. Heeft die vrouw jaren op een bierblikje moeten zitten, of die hond? In beide gevallen lijkt het me geen pretje.

Ik vraag me overigens wél af hoe het verder is gegaan? Heeft ze Day Day terug? Is ze dood? Vragen, vragen @venzje : Alleen lastig voor taalpuristen. Wij, het gewone plebs, leest gewoon dat ze een afdruk op een bierblikje herkende als zijnde van haar hondIk vraag me overigens wél af hoe het verder is gegaan? Heeft ze Day Day terug? Is ze dood? Vragen, vragen

