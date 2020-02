Middelpunt van de EU schuift op

Het vertrek van de Britten uit de

Europese Unie heeft allerlei gevolgen,

en veel daarvan zijn nog niet helemaal

duidelijk.Eén ding staat al wel vast:

het geografisch middelpunt van de EU

schuift een stukje op.



Dat middelpunt lag sinds 2004 in de

Duitse plaats Westerngrund,maar de

rood-witte staaf is verplaatst naar

het -eveneens Duitse- dorp Gadheim in

Beieren,56 kilometer zuidoostelijker.



De burgemeester van Gadheim zegt blij

te zijn dat zijn dorp nu het middelpunt

van de EU is (goed voor het toerisme),

maar hij betreurt het vertrek van de

Britten wel.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: