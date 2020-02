Man schrijft eigen rouwadvertentie

Heel soms schrijft iemand voor zijn

overlijden zijn eigen rouwadvertentie.

Soms zijn die advertenties grappig,maar

die van Dick uit De Ronde Venen is dat

zeker niet:"Bij mijn feestjes waren

jullie er wel,maar tijdens mijn ziekte

was er (bijna) niemand."



De advertentie verscheen in het lokale

sufferdje en maakte veel reacties los.

Een van de reacties:"Hoe zouden die

'vrienden' zich nu voelen?".



Of er veel mensen bij de uitvaart waren

weten we niet,maar kennelijk lieten ze

tijdens Dicks ziekte verstek gaan.De

laatste woorden van Dick waren "Vier

het leven".

Reacties

05-02-2020 20:21:04 Kolleke

Erelid



WMRindex: 1.177

OTindex: 6.278





Laatste edit 05-02-2020 20:30

05-02-2020 20:29:17 KhunAxe

Maakt weer eens heel duidelijk hoe bang de meeste mensen zijn van de dood, of de nabijheid van de dood. Erg triest dit.. @Kolleke : TriestMaakt weer eens heel duidelijk hoe bang de meeste mensen zijn van de dood, of de nabijheid van de dood. Erg triest dit..

05-02-2020 20:30:57 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 656

OTindex: 1

Wnplts: dorst

schaam jullie, vrinden van die Dick.

Ooit kwam ik in onze dorpskroeg. We kregen, ongeveer 30 personen, een koud/warm buffet aangeboden. Een culinair klasse buffet.

Waarom? Degene die het had besteld had de avond er vooral zijn vrienden en familie uitgenodigd voor zijn laatste feest. Door zijn woekerende kanker had hij nog maar een paar weken te leven. Op het feest waren er 6 personen in plaats van de 130 uitgenodigde. Hij schonk het aan de kroeggangers op de volgende avond.

Het was lekker maar we hadden er een wrang gevoel bij. We kenden hem niet maar hoopte dat hij niet te depressief afscheid kon nemen van deze wereld.

05-02-2020 20:32:11 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 656

OTindex: 1

Wnplts: dorst

@KhunAxe : Sorry had het onder Kolleke verstuurd, zij was er overigens bij. dus reacties kunnen naar ons beide

05-02-2020 20:38:38 KhunAxe

@tonktwee :



Mijn moeder durfde nooit de ziekte 'kanker' te zeggen. Dat was altijd "Die ziekte".. Beetje wrang dat ze uiteindelijk zelf aan "Die ziekte" is overleden, dus het niet benoemen helpt niet..



Maar nogmaals Ton, trieste posting, maar maakt oh zo duidelijk hoe laf de mens eigenlijk is.. @Kolleke : Maakt niet uit mensen, het blijft triest, mensen zijn zo bang van alles tegenwoordig..Mijn moeder durfde nooit de ziekte 'kanker' te zeggen. Dat was altijd "Die ziekte".. Beetje wrang dat ze uiteindelijk zelf aan "Die ziekte" is overleden, dus het niet benoemen helpt niet..Maar nogmaals Ton, trieste posting, maar maakt oh zo duidelijk hoe laf de mens eigenlijk is..

