Kunstenaar fopt Google Maps met bolderkar vol telefoons

Duitse kunstenaar Simon Weckert laat Google Maps met een bolderkar vol telefoons denken dat er een enorme file staat.Gebruikers van Google Maps kennen de rood gemarkeerde straten: drukte, ontwijken. Google Maps houdt met het navigeren rekening met zulke straten en ontwijkt ze zelfs. De drukte wordt gemeten op basis van andere Google-gebruikers; staan er veel in één straat, dan zal het er wel druk zijn.Duitse kunstenaar Simon Weckert keert de techniek tegen Google, door met een bolderkar met 99 tweedehands telefoons door een Berlijnse straat te lopen. De telefoons draaien Google Maps en geven hun locatie door aan het bedrijf.Een langzame wandeling door de straat is genoeg om hem van groen naar rood te kleuren. Google Maps leidt het verkeer om, en zo heeft Weckerts virtuele file echte gevolgen in de fysieke wereld. De file-informatie van Google wordt ook door andere navigatiediensten gebruikt.

05-02-2020 10:20:14