Adembenemende vuurbal komt tot leven als het regent in de Russische Oeral op 1 februari 2020

Een meteoor die een spectaculaire show neerzette terwijl hij door het Russische Oeralgebied snelde, werd gevangen met een camera. De nachtelijke hemel werd verlicht toen de meteoor deze week in een uitbarsting van glorie uitbarstte.Fotograaf Ilya Jankowsky legde donderdagavond het verbluffende spektakel vast in de stad Irbit in de oblast Sverdlovsk.De amateurastronoom maakte opnamen van de indrukwekkende natuurlijke lichtshow terwijl een meteorenregen over de Oeral vloog. De meteoor barstte tot leven toen deze opbrandde terwijl hij kort na 3 uur lokale tijd de atmosfeer van de aarde binnentrad.De verblindende uitbarsting van licht was zo helder dat het op ongeveer 800 km afstand werd waargenomen in Omsk, evenals in de regio's Chelyabinsk, Kurgan en Tyumen.