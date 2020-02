Deze schattige hond heeft een aandoening waardoor hij ‘eeuwig lacht’

Een teckel heeft de harten veroverd van heel wat mensen door zijn permanente grijns. Die is het gevolg van een overbeet.Maak kennis met Oz. De 2-jarige teckel woont in Bathgate, een stad in West Lothian (Schotland). Al van jongs af kampte de lieve hond met een overbeet, een aandoening waarbij de boventanden over de ondertanden heen komen.Zijn overbeet was zo extreem dat hij er op jonge leeftijd een operatie moest voor ondergaan, maar het kon niet helemaal weggewerkt worden. Daardoor gaat Oz door het leven met een permanente glimlach die hem erg populair heeft gemaakt. Hij heeft immers al meer dan 20.000 volgers op Instagram. En terecht!