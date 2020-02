Jongen (16) rijdt tussen Zuidhorn en Aduard 105 kilometer per uur in auto die maar 25 mag

Een 16-jarige jongen raakte vrijdagavond zijn rijbewijs én aangepaste auto kwijt toen hij 105 km/u reed waar hij maar 25 mocht.



Een 16-jarige jongen moest vrijdagavond zijn T-rijbewijs van 2 dagen oud én het voertuig waarin hij reed inleveren bij de politie. Hij reed tussen Zuidhorn en Aduard 105 kilometer per uur op een weg waar je 80 mag, met een ‘motorrijtuig met beperkte snelheid’ dat maar 25 kilometer per uur mag rijden.



Een motorrijtuig met beperkte snelheid is een motorvoertuig dat is ingericht voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden en in Nederland geen kenteken nodig heeft. Een SRV-wagen of landbouwvoertuig bijvoorbeeld, maar ook een gewone auto met een elektronische snelheidsbegrenzer. Voor zo’n voertuig heb je een T-rijbewijs nodig dat je kunt halen als je 16 jaar of ouder bent.



De auto waar de jongen in reed is in beslag genomen en wordt mogelijk vernietigd.

04-02-2020 10:38:11 KhunAxe

Mooi zo, zo leren ze het wel af!

