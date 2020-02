Oostenrijk heeft creatieve oplossing voor postzegel met brexitfout

Het Oostenrijkse postbedrijf wilde het vertrek van de Britten uit de EU graag herdenken met een postzegel, maar ging vorig jaar iets te voortvarend te werk. Daardoor lagen er 140.000 postzegels met de verkeerde brexitdatum op de plank. Nu brexit definitief doorgaat is er een oplossing voor de misdruk.Op de zegels stond onder het woord 'brexit' 29-03-2019 vermeld. De datum waarop ooit werd verwacht dat de Britten de EU zouden verlaten. Zoals we inmiddels weten liep het allemaal anders, het werd vandaag: 31-01-2020.Om de postzegels toch bruikbaar te maken heeft de Österreichische Post ze opnieuw door de drukpers gehaald. De datum in 2019 werd doorgehaald en eronder staat nu de echte brexitdatum gedrukt.Een handige manier om een fout recht te zetten en eigenlijk een geluk bij een ongeluk, vindt het postbedrijf. "De speciale postzegel die de Oostenrijkse post nu uitgeeft, is net zo speciaal en uniek als de geschiedenis van de brexit", stelt het bedrijf in een persbericht.Niet iedereen vindt de actie van het postbedrijf even geslaagd als het bedrijf zelf. Persbureau Bloomberg bijvoorbeeld noemt het herdrukken van de zegel een eersteklas trol-actie en weet niet wat ze ervan moeten denken: "Brutaal? Lui? Of gewoon goedkoop?"De zegel heeft een waarde van 1,80 euro en is vanaf vandaag online verkrijgbaar en bij drie verkooppunten in Oostenrijk.Postzegelverzamelaars die op zoek zijn naar een originele zegel met alleen de verkeerde datum erop hebben pech. Een medewerker van de verzamelaarsservice van het postbedrijf laat weten: "Die hebben wij helaas niet bewaard."