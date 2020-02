Voortvluchtige reageert op opsporingsbericht: "Zo zie ik er nu uit"

De politie in het Australische Newcastle is op zoek naar de 23-jarige Tiffany-Anne omdat ze wordt verdacht van diefstal. Daarom plaatst het korps een opsporingsbericht met een 'recente foto' op Facebook. Daarop komt een reactie van de voortvluchtige zelf, met kritiek én een nieuwe foto.Het opsporingsbericht van de politie is voorzien van een afbeelding van de voortvluchtige Tiffany-Anne Brislane. Daarop heeft ze haar haar in een knotje en is de tattoo op haar borst zichtbaar. "We herinneren ons geen dagen, maar momenten."In het opsporingsbericht verzoekt de politie gebruikers om alleen te reageren op de mogelijke verblijfplaats van de voortvluchtige. Daar lijken de duizenden gebruikers zich weinig van aan te trekken, veel mensen maken opmerkingen over het uiterlijk van de verdachte. Dat melden Australische media.Tussen al die reacties zit, opmerkelijk genoeg, een berichtje van Brislane zelf. "Prachtige foto van een paar jaar geleden", schrijft ze sarcastisch onder het opsporingsbericht."Ik zie er niet altijd zo belabberd uit. Laten we zeggen dat deze foto niet mijn goede kant laat zien."De politie van Newcastle reageert snel op haar opmerking: "Het is waarschijnlijk tijd dat je naar een politiebureau komt, voordat we jou vinden."Maar Brislane lijkt niet van plan zich bij de politie te melden. In plaats daarvan post ze een selfie van zichzelf foto op haar eigen account. "Dit is hoe ik er nu uitzie. De foto op de pagina van de politie van Newcastle komt uit 2015", schrijft ze eronder.Voor zover bekend is Brislane nog altijd voortvluchtig.