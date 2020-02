Man rijdt 188 km per uur te hard

Op de N1 in Zuid-Afrika geldt een

maximumsnelheid van 120 kilometer per

uur.Natuurlijk wordt er weleens harder

gereden,maar zo bont als Phumlile Ncube

het maakte,dat zal niet vaak gebeuren.



De 36-jarige Ncube uit de stad Midrand

filmde zijn snelheidsmeter terwijl hij

het gas van zijn rode Audi TTS flink

intrapte.In het filmpje dat hij postte

was te zien dat hij op een gegeven

moment 308 kilometer per uur reed.



De wegpiraat is opgepakt met behulp van

geavanceerde technieken.Ncube wordt

verdacht van roekeloos rijden en het

in gevaar brengen van mensenlevens.In

maart moet hij voor de rechter komen.

