6000 passagiers mogen in Italië cruiseschip niet af om corona-angst

In de haven van het Italiaanse Civitavecchia, ten noorden van Rome, mogen ongeveer 6000 passagiers van het cruiseschip Costa Smeralda voorlopig niet van boord. Twee Chinese passagiers zijn misschien besmet met het dodelijke coronavirus.



Het Chinese stel arriveerde vijf dagen geleden in Italië, waar het in de havenplaats Savona aan boord ging. De Costa Smeralda meerde in de dagen daarna aan in Marseille, Barcelona en Palma de Mallorca. Vandaag kwam het aan in Civitavecchia.



Omdat het Chinese paar met koorts, hoesten en benauwdheid typische symptomen van het nieuwe coronavirus vertoont, wordt iedereen aan boord gehouden. Het stel wordt intussen aan allerhande onderzoeken onderworpen.

Reacties

02-02-2020 08:19:18 KhunAxe

Wederom een heleboel paniek om wat? Twee van de zesduizend mensen hebben misschien Corona. Ben absoluut geen rekenwonder, maar dat is toch volgens mij een zeer laag, eigenlijk verwaarloosbaar percentage? Er zullen statistisch gezien vast wel meer mensen met een besmettelijke vorm van ziekte aan boord zijn dan deze twee..



Hou desnoods de twee zieken in quarantine maar laat de rest lekker gaan shoppen, die mensen hebben uiteindelijk een vermogen betaald voor zo'n cruise..



.



Laatste edit 02-02-2020 08:19

02-02-2020 09:30:44 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.923

OTindex: 22.370



Aan de andere kant krijg ik ook de indruk dat we met een kanon op muggen aan het schieten zijn. Maar autoriteiten kennende, dit soort situaties zie ik wel vaker, willen ze absolute zekerheid hebben, zelfs bij gelegenheden waar er geen absolute zekerheden zijn.



In de dertiger jaren kwam een immigrantenschip aan bij Batavia (toen nog). De dienstdoende arts vulde in op de formulieren dat er een geval van pokken aan boord was. Gelijk werd het schip voor vijf dagen naar de rede verhaald in absolute quarantaine. Totdat ze doorkregen dat er waterpokken had moeten staan. Een verschil van vijf lettertjes, dat met één kort gesprek recht gezet had kunnen worden. @KhunAxe : Hm, gezien de nog steeds onzekere factoren betreffende dit virus vind ik het ook niet geheel onbegrijpelijk.Aan de andere kant krijg ik ook de indruk dat we met een kanon op muggen aan het schieten zijn. Maar autoriteiten kennende, dit soort situaties zie ik wel vaker, willen ze absolute zekerheid hebben, zelfs bij gelegenheden waar er geen absolute zekerheden zijn.In de dertiger jaren kwam een immigrantenschip aan bij Batavia (toen nog). De dienstdoende arts vulde in op de formulieren dat er een geval van pokken aan boord was. Gelijk werd het schip voor vijf dagen naar de rede verhaald in absolute quarantaine. Totdat ze doorkregen dat er waterpokken had moeten staan. Een verschil van vijf lettertjes, dat met één kort gesprek recht gezet had kunnen worden.

02-02-2020 09:36:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.888

OTindex: 75.003

Zo'n nieuwe ziekte maakt de mensen zó bang dat draconische maatregelen niet uitblijven.

Net als die mensen in Finland die opgesloten werden in een hokje met een bed erin...

02-02-2020 10:11:54 KhunAxe

misschien het Coronavirus is 6000 mensen binnenhouden vind ik inderdaad met een kanon op een mug schieten



Overigens vind ik het een beetje het paard achter de kar spannen, met het Chinese echtpaar sinds Avona aan boord kwam heeft het schip al in Marseille, Barcelona en Palma de Mallorca aangemeerd. Dus als die mensen besmettelijk zijn hebben ze hun werk al gedaan



En jouw anekdote is veelzeggend, maar laten we niet vergeten dat dit bijna 100 jaar geleden was, toen waren er nog sanatoriums voor longlijders



.



Laatste edit 02-02-2020 10:15 @Emmo : Natuurlijk ben ik het met je eens dat we voorzichtig moeten zijn, absoluut! Maar vanwege twee gevallen van iets dathet Coronavirus is 6000 mensen binnenhouden vind ik inderdaad met een kanon op een mug schietenOverigens vind ik het een beetje het paard achter de kar spannen, met het Chinese echtpaar sinds Avona aan boord kwam heeft het schip al in Marseille, Barcelona en Palma de Mallorca aangemeerd. Dus als die mensen besmettelijk zijn hebben ze hun werk al gedaanEn jouw anekdote is veelzeggend, maar laten we niet vergeten dat dit bijna 100 jaar geleden was, toen waren er nog sanatoriums voor longlijders

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: