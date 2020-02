Pillen in water van Jojo de papegaai, politie pakt verdachte op

ALKMAAR - De politie heeft iemand aangehouden die ervan wordt verdacht pillen te hebben gestopt in het water van een papegaai uit een dierenwinkel in Alkmaar. Met de papegaai, Jojo, is het goed afgelopen.



De pillen werden begin december in het water van Jojo gedaan. Het dier zat in dierenwinkel Pets Place in Alkmaar. De papegaai is nooit ziek geworden. Iemand heeft de pillen op tijd uit het water gehaald.



"Door de dierenpolitie is gedegen onderzoek gedaan (intern bestempeld TGO JOJO)", schrijft wijkagent Bas Wijnen op Twitter. Daardoor kwam de verdachte in beeld. Over de identiteit is niets bekendgemaakt.



Wijnen waarschuwt nog dat op dierenmishandeling maximaal drie jaar cel of een boete van 19.500 euro staat.

