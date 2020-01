Crimineel maand spoorloos nadat Belgische gevangenis hem per ongeluk vrijlaat

Een gevangene in het Belgische Sint-Gillis had vorig jaar een goede kerstavond: hij werd per ongeluk vrijgelaten. Ruim een maand later is hij eindelijk teruggevonden.



Een dakloze man die veroordeeld was tot 40 maanden cel mocht op 24 december de gevangenis verlaten, meldt de krant La Dernière Heure. Hij zat vast voor een aantal diefstallen. De vrijlating was een vergissing.



Op kerstavond zou geoordeeld worden over de ontvankelijkheid van het hoger beroep dat de man had aangespannen. Het afschrift van het arrest werd volgens een woordvoerder van het Parket-Generaal van Brussel naar de gevangenis gestuurd.



De man moest eigenlijk terug de cel in, maar door een vergissing liet de gevangenis de gedetineerde vrij.



Enkele dagen geleden is de man toch weer gevonden en opgepakt. Inmiddels zit hij in de cel.

