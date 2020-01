Seriekakker geklist die meermaals behoefte deed op winkelparking

Andrea Grocer uit de Amerikaanse staat Massachusetts wordt er door de politie van beschuldigd sinds oktober vorig jaar minstens negen keer haar behoefte te hebben gedaan op een openbare winkelparking. Vorige week woensdag werd ze op heterdaad betrapt.



De eigenaar van de winkel verklaart dat de 51-jarige vrouw negen keer haar behoefte gedaan heeft op zijn parking, maar Grocer werd uiteindelijk slechts voor acht gevallen van bezoedeling van andermans eigendom aangeklaagd. De reeks kakincidenten begon afgelopen oktober. In december startte de politie een onderzoek.



“We troffen op de parking een hoop menselijke uitwerpselen aan met toiletpapier erop”, legt de winkeleigenaar uit. “Dat gebeurde opnieuw en opnieuw.” De man had bewakingscamera’s geïnstalleerd rond zijn handelszaak om winkeldieven te identificeren, en ontdekte op die manier wie verantwoordelijk was voor de stoelgang op zijn parking.



Een agent betrapte Grocer op heterdaad toen ze vanop de bestuurskant van haar wagen haar gevoeg deed op de parking. Ze had eerst gewacht om toe te slaan tot de kust veilig was, toen de nabijgelegen pendeltrein en shuttlebussen vertrokken waren. Ze verklaarde tegenover de politieman dat ze lijdt aan een chronische darmstoornis: het prikkelbaredarmsyndroom, waardoor je plotseling heel dringend een grote boodschap moet doen. De agent wees haar toen op de vele nabijgelegen openbare toiletten, waarna de dame zich verontschuldigde.



Grocer is intussen vrij op borgtocht. Ze moet op 2 maart opnieuw voor de rechter verschijnen.

Reacties

31-01-2020 18:37:38 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.871

OTindex: 74.995

Een onvervalste kakmadam!

31-01-2020 20:06:58 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.828

OTindex: 13.951

S Die had overal schijt aan en die dacht: ik zal ze een poepie laten ruiken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: