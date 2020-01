Kinderopvang VS schrijft op buik baby: "Mijn luiers zijn op"

Een moeder in de Amerikaanse staat Florida heeft woedend gereageerd toen ze haar baby had opgehaald van de kinderopvang en thuis een schokkende ontdekking deed. Een medewerker van de opvang had met stift een boodschap op de buik van haar zoontje geschreven.



Volgens Heather Chisum, een alleenstaande moeder van twee kinderen, geeft de kinderopvang aan het einde van elke dag een briefje mee in de broodtrommel van haar zoon. Daarop staat op hoe de dag verliep. Omdat ze de briefjes niet altijd leest, had een medewerker van de opvang blijkbaar besloten om haar op een andere manier te bereiken.

'Lees alsjeblieft mijn briefjes'

'Mama, mijn luiers zijn op, lees alsjeblieft mijn briefjes', stond op de buik van de baby geschreven. Chisum was geschokt en uitte haar woede op Facebook. "Ik ben een alleenstaande moeder met twee jonge kinderen en een fulltimebaan", schrijft ze. "Klaag me maar aan als ik niet elke dag het briefje lees."

Volgens Chisum was het een aantal maanden eerder ook al gebeurd dat haar zoontje met stift op zijn buik thuis kwam. De moeder kreeg de boodschap dit keer nauwelijks weggepoetst. Het dagje naar het strand dat ze in gedachten had met haar kinderen viel daardoor in het water.



Het Facebookbericht van de moeder werd duizenden keren bekeken en veel van de lezers deelden haar woede. "Dit is kinderachtig, onprofessioneel en walgelijk", schrijft een van hen onder het bericht van Chisum.

De verantwoordelijke medewerker van de kinderopvang is inmiddels ontslagen, melden Amerikaanse media. "We bekijken onze protocollen die we hebben om te zorgen dat zoiets als dit nooit meer gebeurt", zegt de directeur in een verklaring.

Reacties

31-01-2020 12:09:09 Emmo

Wie in deze is verantwoordelijk voor de luiers (en andere zaken)? De moeder of de kinderopvang?



Indien de moeder, dan zal zij toch meer aandacht aan de meldingen van de kinderopvang moeten schenken.

31-01-2020 12:20:48 Mamsie

Een baby is geen opschrijfbriefje. Dat hij daar blijft werken kan die kerel op zijn buik schrijven.

Zijn eigen buik dab, welteverstaan.

31-01-2020 12:49:14 venzje

En omdat er iets op de buik van de peuter staat ga je niet naar het strand?

Snowflake.





31-01-2020 13:07:46 De Paus

S @venzje : Als er veel tijd voor nodig was om de tekst van de buik van de peuter te verwijderen, heeft het geen zin meer om nog naar het strand te gaan. Je komt dan veel later dan gepland aan, zodat je al kort na aankomst weer terug naar huis moet gaan.

31-01-2020 13:14:27 vaughn

Wat een flauw excuus, zeewater werkt heel goed om stift van je buik je krijgen...

31-01-2020 13:18:29 DrZiggy

Ten eerste slaat het natuurlijk nergens op dat je op een baby schrijft als je een boodschap hebt. Dat mag gewoon niet gebeuren en is op geen enkele manier goed te praten. Er zijn tal van mogelijkheden om aan die moeder duidelijk te maken dat ze toch echt de briefjes moet lezen.



Maar die moeder is ook gewoon irritant "Oh ik heb een fulltime baan en kinderen" dus ik heb geen tijd om briefjes te lezen. Wat een zielige aandachtstrekker. Ik werk 12u per dag en help thuis ook mee met koken en opruimen en lees ook alle meldingen van school even door. Dat is 2min werk en soms staat daar gewoon wat nuttigs in. Doe dat gewoon.



Zoveel dubbele gevoelens bij dit bericht. Ten eerste slaat het natuurlijk nergens op dat je op een baby schrijft als je een boodschap hebt. Dat mag gewoon niet gebeuren en is op geen enkele manier goed te praten. Er zijn tal van mogelijkheden om aan die moeder duidelijk te maken dat ze toch echt de briefjes moet lezen.

Maar die moeder is ook gewoon irritant "Oh ik heb een fulltime baan en kinderen" dus ik heb geen tijd om briefjes te lezen. Wat een zielige aandachtstrekker. Ik werk 12u per dag en help thuis ook mee met koken en opruimen en lees ook alle meldingen van school even door. Dat is 2min werk en soms staat daar gewoon wat nuttigs in. Doe dat gewoon.

Ik neem niet aan dat ze die baby gebruiken als boodschappenlijstje voor (intern) personeel. Dus ik ga er maar vanuit dat moeders nieuwe luiers moet verzorgen.

31-01-2020 13:21:10 DrZiggy

Het is natuurlijk niet zomaar iets, maar een flinke sneer naar mama dat ze beter voor de kinderen moet zorgen.



Het is natuurlijk niet zomaar iets, maar een flinke sneer naar mama dat ze beter voor de kinderen moet zorgen.

Helaas denkt mevrouw dat op het strand iedereen ziet dat ze een slechte moeder is. Terwijl ze op Facebook natuurlijk een boodschap erbij kan typen over hoe geweldig zwaar ze het wel niet heeft en het verhaal kan omdraaien naar haar hand.

31-01-2020 13:25:28 submarine

Beschouw het als een prachtige tattoo.

31-01-2020 14:09:39 stora

Dat is zwaar, een hele drukke baan.

En ze wil natuurlijk ook hogerop.

En waar anderen dan de trap nemen, hield zij haar knieen niet tegen elkaar.

En de man die haar hogerop wilde helpen, die zei nog: en je gaat ook vaak golven.

Nou ja, de drukke moeder dacht dat hij dat zei.

Die man had het over kolven.

Dat is zwaar, een hele drukke baan. En ze wil natuurlijk ook hogerop. En waar anderen dan de trap nemen, hield zij haar knieen niet tegen elkaar. En de man die haar hogerop wilde helpen, die zei nog: en je gaat ook vaak golven. Nou ja, de drukke moeder dacht dat hij dat zei. Die man had het over kolven.

