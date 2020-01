Volkswagen verkocht vorig jaar opnieuw meer worsten dan auto’s

Opnieuw was de curryworst vorig jaar het bestverkochte artikel van de Volkswagen-groep. Met maar liefst 6,8 miljoen exemplaren werden er in 2019 meer worsten verkocht dan auto’s.



De Volkswagen-worst zit daarmee in de lift. Want vijf jaar geleden bleef de productie nog steken op 6,3 miljoen worstjes. VW neemt haar vleesproduct dan ook heel serieus. De delicatesse heeft zelfs een officieel onderdelennummer bij VW. Artikel 199.398.500 A is echter niet te koop bij de Nederlandse VW-dealers.



VW verkocht vorig jaar ‘slechts’ 6,2 miljoen auto’s en werd dus opnieuw afgetroefd door de worst, die in Duitsland te koop is in twee uitvoeringen: een versie van 12,5 centimeter en een verlengde variant van 25 centimeter. De curryworsten worden veelal geserveerd in de bedrijfskantines van Volkswagen-fabrieken. Ze vormen een traditioneel onderdeel van de lunch van de medewerkers.



Ook buiten de fabrieken zijn de verse worsten zeer populair. Zo geven diverse Volkswagen-dealers bij de aflevering van een nieuwe auto een curryworstpakket cadeau. Ook succesvol is de originele Volkswagen Ketchup, waarvan jaarlijks zo’n half miljoen kilo wordt geproduceerd.



Het varkensvlees voor de worsten komt uit de regio Wolfsburg. Ze bevatten slechts 20 procent vet tegenover 40-45 procent voor de gemiddelde curryworst.

Reacties

31-01-2020 10:11:26 venzje

Oudgediende



: In Nederland heetten die dingen eenheidsworsten.



Laatste edit 31-01-2020 10:12 De prijs van zo'n worst ligt dan ook iets onder de prijs van een auto. @Mamsie : In Nederland heetten die dingen eenheidsworsten.

31-01-2020 10:19:12 DrZiggy

Erelid



Dan weet ik zeker dat de auto's de worst weer inhalen. @venzje : Ik zou het ook wel waarderen als ze bij een curryworst een autopakket cadeau zouden doen. Een selectie van enkele speciale editie wagens bijvoorbeeld.Dan weet ik zeker dat de auto's de worst weer inhalen.

31-01-2020 10:48:24 Emmo

Oudgediende



@venzje : Als de prijsstelling van de auto's die van de worsten gaan benadering, dan zullen er inderdaad wat meer auto's verkocht gaan worden.

