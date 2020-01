Leraar slaat leerling nadat die een onbeleefde opmerking over zijn uiterlijk maakt

Een Nieuw-Zeelandse leerkracht heeft een 13-jarige leerling in het gezicht geslagen nadat die zei dat zijn snor hem op een pedofiel doet lijken. De leraar kreeg een berisping.



De feiten dateren van 2018. De leraar – wiens naam niet genoemd wordt – speelde mee in een rugbywedstrijd. Toen hij van het veld kwam, riep een 13-jarige leerling dat zijn snor hem aan een pedofiel doet denken, zo bericht Newshub. De leraar vroeg hem of hij een mep wilde hebben, waarop de leerling antwoordde terwijl hij naar zijn gezicht wees: “Ja, sla maar hier”. De leraar verkocht hem een mep en zei: “Nu lach je niet meer, hé”.



De leerkracht werd beschuldigd van slagen en verwondingen. Hij verdedigde zich door te stellen dat hij gefrustreerd raakte door de onbeschoftheid van de leerling. De rechtbank gaf hem een formele waarschuwing die stelt dat zijn gedrag onaanvaardbaar was. “Een kind slaan is een zeer ernstige zaak. Zijn gedrag was totaal onaanvaardbaar en een slecht voorbeeld voor de leerling, die er bovendien serieuze lichamelijke gevolgen aan had kunnen overhouden”, aldus de rechtbank.

31-01-2020 07:25:30 venzje

Want pedofielen hebben snorren?

Ik vind overigens de waarschuwing een zeer milde straf, wat mij betreft had de leerkracht zwaarder gestraft mogen worden. @venzje : Beroepshalve heb ik enkele pederasten (seksueel actieve pedofielen) gekend en ik kan naar waarheid zeggen dat geen van hen gezichtsbeharing had. Deze lieden zien er graag jong uitIk vind overigens de waarschuwing een zeer milde straf, wat mij betreft had de leerkracht zwaarder gestraft mogen worden.

31-01-2020 07:37:43 venzje

Laatste edit 31-01-2020 07:41 @KhunAxe : Inderdaad schijnt het zo te zijn dat meer dan 90% van de pedofielen nooit tot daden overgaat en dat de meesten hun geaardheid als een last ervaren. Dit is overigens een ruw geschat percentage, omdat de meeste seksueel niet-actieven het niet snel zullen toegeven.

@venzje : Correct! Of althans, dat is ook wat ik ervan begrijp, vandaar dat ik een duidelijk verschil maak tussen pedofielen en pederasten.

31-01-2020 09:24:01 Emmo

Naar mijn niet al te bescheiden mening dient ook dit individu een vergelijkbare bestraffing te krijgen.



De leerling heeft een oorvijg gekregen na een zeer provocerende opmerking. De leraar had zich meer professioneel moeten opstellen. Toch ben ik van mening dat als de leraar officieel bestraft wordt, dit ook met de leerling dient te gebeuren. @KhunAxe : En wat betreft de leerling die een nogal provocerende opmerking maakt en daarna de klap uitlokt?Naar mijn niet al te bescheiden mening dient ook dit individu een vergelijkbare bestraffing te krijgen.De leerling heeft een oorvijg gekregen na een zeer provocerende opmerking. De leraar had zich meer professioneel moeten opstellen. Toch ben ik van mening dat als de leraar officieel bestraft wordt, dit ook met de leerling dient te gebeuren.

Zelfs ik heb mijn jongens nooit pal in hun gezicht geslagen, hoogstens een flinke klets om de oren, merk het verschil..



De leerkracht had zich professioneel op moeten stellen en niet moeten grijpen naar fysieke agressie, wat dat aangaat zat hij gewoon fout. Veronderstel dat ik toen ik bij Justitie werkte iedere gedetineerde die mij uitschold een klets op zijn bakkes zou geven.. Ik zou binnen de kortste keren de laan uitvliegen, en terecht.



Maar dat het kleine klootzakje ook straf verdiend heeft ben ik helemaal met je eens!



Laatste edit 31-01-2020 10:55 @Emmo : Oh, maar daar krijgen wij geen ruzie over! De jongeman had wel degelijk een straffe sanctie verdiend, maar dat behoort geen klap in zijn gezicht van ene vreemde te zijn!Zelfs ik heb mijn jongens nooit pal in hun gezicht geslagen, hoogstens een flinke klets om de oren, merk het verschil..De leerkracht had zich professioneel op moeten stellen en niet moeten grijpen naar fysieke agressie, wat dat aangaat zat hij gewoon fout. Veronderstel dat ik toen ik bij Justitie werkte iedere gedetineerde die mij uitschold een klets op zijn bakkes zou geven.. Ik zou binnen de kortste keren de laan uitvliegen, en terecht.Maar dat het kleine klootzakje ook straf verdiend heeft ben ik helemaal met je eens!

