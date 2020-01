Conducteur van vastzittende Sprinter: "Wilt u allemaal rechts gaan zitten?"

Ook die NS-pet past ons allemaal. De reizigers in de Sprinter die dinsdagochtend met zijn treeplank vast kwam te zitten op station Arnhem-Presikhaaf, gingen op verzoek van de conducteur allemaal rechts zitten. Toen schoot de trein los.



Het was zo’n Sprinter met een uitschuifbare treeplank. De NS hebben ze in gebruik sinds 2018. Het is de bedoeling dat de treeplank op stations precies uitschuift tot aan de rand van het perron. Dan kunnen rolstoelrijders zonder hulp naar buiten rijden.



Maar op station Arnhem-Presikhaaf ging het dinsdagochtend mis. De stoptrein was om 8.09 uur in Zutphen vertrokken met bestemming Wijchen.



Om 8.31 uur werd Arnhem-Presikhaaf aangedaan. Nadat de uitstappers waren vertrokken en de instappers waren gaan zitten, was het tijd om de deuren te sluiten. Maar één deur weigerde. Wat bleek: de treeplank van deze deur was vast komen te zitten onder de rand van het perron.



De conducteur koos voor een onconventionele oplossing. ,,De treeplank zit vast, wilt u allemaal rechts gaan zitten? Dan schiet hij misschien los”, riep hij zonder mankeren om door de luidspreker van de trein.



Hilariteit alom in de coupés, maar de reizigers deden heel gezeglijk wat hun was opgedragen. Het gevolg was dat een seconde later de deur kon worden gesloten en dat de trein zijn reis kon vervolgen. Kennelijk heeft de Sprinter zover naar rechts geheld dat de treeplank los kwam van het perron. De conducteur gaf geen commentaar of uitleg over de situatie.



Woordvoerder Aldert Baas van ProRail vertelt dat de trein vast is komen te zitten omdat veel mensen tegelijk zijn uitgestapt. ,,Het perron moet hier nog worden aangepast aan de hoogte van de sprinters. De treeplank schuift uit tot het perron, maar dat is in dit geval onder de rand. Toen veel mensen uitstapten, is de trein iets opgeveerd en kwam de treeplank vast te zitten onder de perronrand. Dat gaan we vooralsnog verhelpen door onder de rand een balk aan te brengen. Dan detecteert de trein die balk als rand van het perron en schuift de treeplank iets minder ver uit."

Reacties

30-01-2020 22:46:10 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.915

OTindex: 532





Laatste edit 30-01-2020 22:46 Nou, dat is dan netjes opgelost door die conducteur!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: