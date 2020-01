Man met zelfgemaakt rijbewijs van de weg geplukt

Een 40-jarige man is maandagmiddag in Hoensbroek aangehouden nadat hij met een zelfgemaakt rijbewijs op zak rondreed.



Een politiepatrouille zag de Nederlander, die in de grensplaats Maasmechelen woont, in een bestelauto op de A76 bij Nuth rijden. Omdat zijn rijgedrag de aandacht trok, besloot de politie hem te controleren.



Toen agenten de man om zijn papieren vroegen, zagen ze direct dat hij een vervalst rijbewijs toonde. Al snel bleek dat zijn echte rijbewijs in 2014 al ongeldig was verklaard.



De man had ook nog een openstaande celstraf. 'Met een proces-verbaal rijker en een vals rijbewijs armer mocht de man zijn gevangenisstraf van 73 dagen gaan uitzitten', schrijft de politie.

Reacties

30-01-2020 19:38:32 Ronnymij

Kan ie in de cel mooi zijn theorie rij-examen gaan halen alvast

