Amerikaan laat woning achter na bijzondere make-over

Een man in de Amerikaanse staat Florida heeft zijn woning een wel heel bijzondere make-over gegeven, tot afgrijzen van zijn buren. De felle kleuren die de bewoner op het huis spetterde, is de buurt een doorn in het oog.De woning van Jeffrey Leibman in de stad Naples in Florida zou een half miljoen dollar waard zijn, maar de eigenaar sprong er bepaald niet zorgvuldig mee om. Volgens zijn buren in de Il Regalo Circle Community veranderde de man het statige huis in een week tijd in een 'kunstwerk' met alle kleuren van de regenboog.Leibman ging grondig te werk. De man verfde zijn busje, zijn brievenbus, het grasveld in zijn voortuin en zelfs de palmboom naast zijn oprit. Volgens deskundigen zal het duizenden dollars gaan kosten om het huis terug in zijn oude staat te brengen.