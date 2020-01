Vrouw loopt levensgevaarlijke infectie op door nagelbijten

Een Schotse vrouw heeft op Facebook gewaarschuwd voor de gevaren van nagelbijten. Een vriendin van haar kroop immers door het oog van de naald nadat haar vinger geïnfecteerd raakte.Karen Peat deelde het bericht in naam van een vriendin die anoniem wenst te blijven. De vrouw moest onlangs naar het ziekenhuis gevoerd worden omdat ze te veel huid rond haar nagels had afgebeten en een vinger geïnfecteerd raakte.Volgens de dokters waren ze er net op tijd bij, want het had veel slechter kunnen aflopen. “Als ze langer gewacht had om naar spoed te gaan, dan had de infectie zich kunnen uitspreiden naar haar arm, wat dodelijk kan zijn. Stop alsjeblieft met nagelbijten”, schrijft Karen op Facebook.In 2018 hing het leven van een man uit Birkdale aan een zijden draadje nadat hij bloedvergiftiging opliep door het nagelbijten. Een week lang kampte de 28-jarige man met griepachtige verschijnselen zonder te beseffen dat een infectie zich verspreidde in zijn bloed.Zo’n 20 à 30 procent van de bevolking zondigt zich aan nagelbijten. Dat is minder onschuldig dan gedacht. “We hebben het allemaal weleens gedaan en hoewel het pijnlijk kan zijn, is die pijn niet te vergelijken met de serieuze potentiële gevolgen van nagelbijten. In extreme gevallen kunnen die dodelijk zijn. Nagelbijters moeten de risico’s ervan kennen en stoppen er maar best mee”, vertelt Shamir Patel van Chemist-4-U.com aan Metro UK.