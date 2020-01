Marktplaatshandel? Twee ton aan bijstand terugbetalen

Een Tilburgs echtpaar met een uitkering moet ruim 210.000 euro aan bijstand terugbetalen omdat zij jarenlang handelden op Marktplaats, maar de inkomsten niet aan de gemeente opgaven.



Dat blijkt uit een recent openbaar geworden uitspraak van de rechtbank in Breda.



Het echtpaar ontving vanaf 2006 een bijstandsuitkering. In 2018 ontdekte de gemeente Tilburg dat het echtpaar al jarenlang regelmatig spullen verkocht op Marktplaats, zonder de inkomsten te melden.



Uit een onderzoek, waarbij onder meer informatie werd opgevraagd bij Marktplaats, bleek het echtpaar in ruim 11 jaar 2151 advertenties online te hebben geplaatst. Daarmee had het stel kleding en schoenen aangeboden, maar ook auto’s, aanhangers, fietsen, gasfornuizen, koelkasten, televisies, telefoons en gereedschappen.



Daarop besloot de gemeente niet alleen de uitkering stop te zetten, maar ook om de uitkeringen uit de periode 2007 tot eind 2018 terug te vorderen. Dat ging om een bedrag van ruim 200.000 euro aan bijstand en nog eens ruim 11.000 euro aan bijzondere bijstand.



Het echtpaar stapte naar de rechter om te protesteren. Volgens het stel was het niet op de hoogte van de plicht om dergelijke inkomsten aan te melden. Ook zou het aantal advertenties een vertekend beeld van de handel geven, omdat veel advertenties meerdere malen werden geplaatst.



Verder zouden ook andere familieleden van hun account gebruik hebben gemaakt. De vorderingen ouder dan vijf jaar zouden bovendien zijn verjaard.



Het stel maakte een berekening, waaruit zou blijken dat de Marktplaatsinkomsten zo beperkt waren dat zij met uitzondering van twee jaar recht op aanvullende bijstand zou hebben gehad. Het terug te vorderen bedrag zou mede daardoor vele malen lager zijn.



Maar omdat het echtpaar geen administratie van de feitelijke verkopen kon overleggen, meent de Bredase rechtbank dat dit niet concreet, overtuigend of controleerbaar kan worden vastgesteld. Het stel moet daarom inderdaad ruim 210.000 euro terugbetalen.

Reacties

30-01-2020 08:20:21 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.594

OTindex: 5.030

Bij dit soort bedragen weet je in elk geval zeker dat deze mensen de rest van hun leven op bijstandsniveau zullen moeten blijven leven, zelfs al vinden ze een betaalde baan. Het animo daarvoor zal dus niet echt hoog zijn.



Het grootste probleem bij het terugbetalen van bijstand lijkt me overigens, dat je waarschijnlijk het brutobedrag moet terugbetalen van wat je netto hebt gekregen.

30-01-2020 08:31:46 KhunAxe

Deze mensen ontvingen bijstand, als ik mijn pensioen afzet tegen wat zij aan bijstand ontvingen in die jaren dan kom ik ruim 100.000 Euro tekort aan hen..



Om het even voor mezelf in perspectief te plaatsen. En dan kan ik spontaan geen compassie meer hebben, hoewel ik ze het natuurlijk niet gun, dat dan ook weer niet. Wellicht kunnen ze het terugbetalen in makkelijk maandtermijnen?



Een inkomstenbeslag mag niet meer dan ik meen 10% van het inkomen bedragen, (z.g. beslagvrije voet), dus is er hoop voor ze. Deze beslagvrije voet geldt niet voor Nederlanders die in het buitenland wonen!! Dan wordt simpelweg het gehele inkomen in beslag genomen totdat de schuld voldaan is. Hoe je moet leven interesseert ze niet, zoek het maar lekker uit.



Laatste edit 30-01-2020 08:40

30-01-2020 08:56:24 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.594

OTindex: 5.030





Die maandelijkse termijnen zijn inderdaad standaard. De beslagvrije voet berekent het bedrag dat je nodig hebt om te kunnen wonen, medisch gedekt te zijn en niet te verhongeren. Alles daarboven mag worden gevorderd. Het is dus afhankelijk van je inkomen hoe snel je afbetaalt.

Van een bijstandsinkomen valt maandelijks weinig terug te betalen, dus hier komen ze nooit meer uit. Zelfs als ze een modaal inkomen zouden verdienen (en de kans daarop acht ik minimaal), kost ze dat tientallen jaren sappelen. @KhunAxe : Dat ze niet op de hoogte waren van de plicht om hun bijverdiensten te melden, is natuurlijk een kutsmoes. De Sociale Dienst ramt dat er bij iedereen goed genoeg in. En over een enkele keer iets verpatsen via Marktplaats zullen ze daar ook echt niet moeilijk doen, maar elf jaar lang iedere twee dagen een advertentie plaatsen ziet er toch echt uit als stelselmatige handel.Die maandelijkse termijnen zijn inderdaad standaard. De beslagvrije voet berekent het bedrag dat je nodig hebt om te kunnen wonen, medisch gedekt te zijn en niet te verhongeren. Alles daarboven mag worden gevorderd. Het is dus afhankelijk van je inkomen hoe snel je afbetaalt.Van een bijstandsinkomen valt maandelijks weinig terug te betalen, dus hier komen ze nooit meer uit. Zelfs als ze een modaal inkomen zouden verdienen (en de kans daarop acht ik minimaal), kost ze dat tientallen jaren sappelen.

