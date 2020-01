Verliefde vrouw wil trouwen met passagiersvliegtuig

Een vrouw die de afgelopen vijf jaar ‘een relatie’ heeft gehad met een Boeing-passagiersvliegtuig, zegt dat het ook ‘fysiek’ is en is van plan om in het huwelijksbootje te stappen met haar geliefde.Michele Köbke, 30, uit Berlijn, zegt over het vliegtuig: “De 737-800 is erg aantrekkelijk en sexy voor mij. Hij is het mooiste dat is gebouwd, en het is een zeer aantrekkelijk en elegant vliegtuig.”Hoewel Michele het, zoals de meeste relaties, moeilijk vindt om ‘quality time’ alleen met haar geliefde te krijgen, voegt ze eraan toe: “Een relatie met een vliegtuig is niet gemakkelijk.”“Ik kan alleen dicht bij hem komen als ik met hem vlieg of wanneer ik hem in de hangar kan bereiken.”Ze heeft echter andere manieren gevonden om dichtbij hem te blijven.Ze vervolgde: “Ik heb een groot model van hem gemaakt van glasvezel en echte componenten van hem, zodat ik mijn liefde tot op zekere hoogte kan uiten.”Hoewel haar liefde voor het vliegtuig bekend staat als objectofilie – wanneer iemand zich seksueel of romantisch aangetrokken voelt tot levenloze objecten – gelooft ze dat het hetzelfde is als elke andere relatie.Ze zei: “Het is als een normale relatie, we hebben samen ontspannende avonden en als we naar bed gaan, knuffelen en vallen we samen in slaap.”In maart 2013 besefte ze voor het eerst dat ze iets met vliegtuigen had toen ze haar eerste vlucht nam, maar nadat ze aan boord van een 737-800 was gegaan, ontdekte ze dat het precies haar ‘type’ was.Ze zei: “Ik werd zo enthousiast over het instappen in het vliegtuig, ik realiseerde me dat ik verliefd ben op de 737-800.”“De eerste keer dat we elkaar echt ontmoetten was 1 mei 2019, ik heb genoten van elke milliseconde met hem.“Mijn wangen doen pijn door het glimlachen, ik ben de gelukkigste vrouw ter wereld.”“Als ik zijn vleugels aanraak, krijg ik meteen zweterige handpalmen en word ik opgewonden.”De ideale situatie van Michele is om met haar geliefde te trouwen en bij hem in een hangar te wonen.Ze voegde eraan toe: “Het is gewoon een speciaal soort liefde die niemand pijn doet.”“Ik wou dat het meer geaccepteerd werd in de samenleving, er zijn altijd mensen die het niet accepteren.“Ik ben gewoon anders.”Michelle heeft plannen om op 18 maart 2020 haar geliefde weer te ontmoeten in de hangar in Amsterdam.Hoewel haar familie en vrienden haar relatie hebben geaccepteerd, is haar familie niet van plan om Schatz te ontmoeten.