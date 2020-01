Uitgehongerde honden peuzelen overleden baasje op

In de Amerikaanse staat Pennsylvania werden drie uitgehongerde honden gevonden die het lichaam van hun eigenaar aan het opeten waren. Dat meldt de lokale politie in Philadelphia. De man zou een natuurlijke dood gestorven zijn.



De politie werd naar het huis van de 67-jarige man opgeroepen nadat een familielid langs was geweest omdat ze al dagen niets van hem gehoord hadden. Die persoon zag dat zijn lichaam half opgegeten was.



De man had drie grote honden, die zijn lichaam aan het opeten waren toen hij gevonden werd. Zijn zus Renee Melvin getuigde: “Toen ik op de deur klopte, verschenen de honden aan het raam. Ik wist niet dat hij drie honden had”.



De politie bevestigde dat het lichaam van de man deels opgegeten was. De dierenbescherming kwam ter plaatse om de dieren mee te nemen.



De honden hadden in het verleden nooit gevaarlijk gedrag vertoond. De politie kon nog niet met zekerheid bevestigen hoe de man overleed, maar er wordt uitgegaan van een natuurlijk overlijden omdat hij al lange tijd in slechte gezondheid verkeerde. Speurders zeggen dat de honden het huis verwoestten, wellicht op zoek naar voedsel, omdat ze al dagenlang niet gegeten hadden.

