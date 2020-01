Man raakt zwaargewond nadat gsm in zijn broekzak is ontploft

MECHELEN - In het zwembad Geerdegemvaart in Mechelen is zaterdagmiddag de gsm van een bezoeker ontploft in zijn broekzak. De man liep brandwonden op a

Reacties

27-01-2020 22:50:53 Mamsie

Jakkes wat griezelig! Het koelen zal geen probleem geweest zijn daar in dat zwembad.... eenvoudig PLONS!

27-01-2020 23:07:42 HoLaHu

Brandwonden aan zijn hand en zijn been...Dan mag hij nog van geluk spreken. Voor hetzelfde geld had hij een paar gebrande nootjes gehad.

