Gewonde kat die klemzat onder Ierse pub ontsnapt

UTRECHT - De gewonde kat die al een paar dagen in een gat van de Utrechtse pub O'Leary's zat, heeft zijn benarde positie verlaten. Maar waar het dier nu is, is niet bekend.



De kat werd donderdag aangereden en vluchtte daarna een gat van zo'n tien bij tien centimeter binnen bij de Ierse pub aan de Adelaarstraat. Daar was de kat door hulpverleners ook met geen mogelijkheid meer uit te krijgen.



Bea Keijzer van Huisdierenmeldpunt Utrecht maakte zich grote zorgen, vooral omdat het beestje gewond is als gevolg van de aanrijding. "Hij ligt daar gewoon te creperen."



Vandaag deed de brandweer een nieuwe reddingspoging en pakte het daarbij serieus aan. Een gedeelte van de muur onder het café werd opengebroken in de hoop de kat aan te treffen.



Maar ondanks dat de gehele kruipruimte is uitgekamd, werd de kat niet gevonden. Onder meer door medewerkers van de dierenambulance is daarna nog in de omgeving gezocht. Dit heeft eveneens geen resultaat opgeleverd.

vluchtte daarna een gat van zo'n tien bij tien centimeter binnen bij de Ierse pub



Ach wat aardig, een kroeg met een kattenluikje!

Voor de regelmatige innemers onder het kattenvolk

