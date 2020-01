Overveense jongen (17) klimt op dak politiebus: nachtje in de cel

HAARLEM - 'Van klimmen op het dak, naar een nachtje in de bak', grapt de politie zelf al. Een 17-jarige jongen uit Overveen werd gisteravond in Haarlem aangehouden omdat hij op het dak van een geparkeerde politiebus was geklommen. Een vriend van hem filmde het tafereel.



Het olijke duo waande zich onbespied, maar werd in feite in de gaten gehouden door een beveiligingscamera van de politie. Via cameratoezicht werd live toegekeken hoe de jongen op de bus klom en zijn middelvingers opstak.



Het tweetal liep na het filmen de Smedestraat in, waar ze gespot werden door opgeroepen agenten.



De twee ontkenden in eerste instantie stellig dat ze iets met de politiebus hadden gedaan. Toen de agenten het toegestuurde filmpje van het cameratoezicht konden laten zien kwam het tweetal er echter niet meer onderuit.



De 17-jarige jongen die op de bus stond is aangehouden en heeft een nacht doorgebracht in een politiecel. Zijn filmende kompaan kwam weg met een boete.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: