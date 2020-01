Man (53) al bijna honderd keer veroordeeld voor diefstal

Een 53-jarige man uit Zaandam heeft de term 'veelpleger' een heel nieuwe dimensie gegeven. Zo werd hij niet één of twee keer veroordeeld voor het stelen uit winkels en ook geen twintig of dertig keer. De beste man is maar liefst 94 keer (!) veroordeeld omdat hij niet van andermans spullen kon afblijven.



Wie denkt dat hij inmiddels zijn lesje wel geleerd heeft, heeft het mis. De politie schrijft op Facebook dat hij dit weekend opnieuw is aangehouden na een winkeldiefstal.



De man pleegt gemiddeld genomen bijna elke maand een delict, zo is af te lezen uit de foto die de politie bij het Facebookbericht plaatste. Ook is hij zeven keer opgepakt in verband met de WVV (Wegenverkeerswet), vier keer voor geweld en een keer vanwege de Opiumwet.



Op het bericht wordt met verbazing gereageerd: "Hij gaat zeker voor een record", schrijft de een. "Wat is dat voor een gek", schrijft een ander. "Voor heel lang opsluiten", oppert weer een ander.



De man wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Gezien het feit dat deze persoon nogal hardleers is zou ik er voor pleiten hem de gelegenheid te ontnemen deze misdaden te plegen.

Preventief vastzetten en de sleutel weggooien.

