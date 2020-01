Muskusrat veroorzaakt gat in dijk Abcoude

Wandelaars hebben zondagmiddag de brandweer gewaarschuwd omdat er water door de dijk in Abcoude stroomde.



Het water stroomde uit De Winkel, door de dijk een weiland in. De brandweer inspecteerde de dijk waaruit bleek dat het lek veroorzaakt werd door een gat. Deze is naar alle waarschijnlijk gecreëerd door een muskusrat.



De brandweer heeft het gat gedicht en de beheerder van de dijk, Waternet, gewaarschuwd. Zij kwamen ter plekke en hebben besloten de dijk aan te sterke met klei. Morgen wordt die klus geklaard.

Reacties

27-01-2020 07:41:54 botte bijl

Stamgast



Quote:

wandelaars op zondagmiddag bij Abcoude....

daar vlakbij woont een voormalige baas van mij. die wandelaars leefden dus gevaarlijk. als hij ze had betrapt op wandelen op den zondag, dan had hij ze pardoes naar de kerk gejaagd wandelaars op zondagmiddag bij Abcoude....daar vlakbij woont een voormalige baas van mij. die wandelaars leefden dus gevaarlijk. als hij ze had betrapt op wandelen op den zondag, dan had hij ze pardoes naar de kerk gejaagd

