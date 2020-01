Breukelenaar Guus Barnstijn deed ruim 500 meldingen over openbare ruimte

STICHTSE VECHT - Er is geen inwoner in de gemeente Stichtse Vecht die opmerkzamer is dan Guus Barnstijn. De 77-jarige Breukelenaar valt van alles op in de openbare ruimte. "De erbarmelijke toestand van de wegen, vandalisme, ontbrekende verkeersborden. Ik besef dat de gemeente dat niet allemaal ziet, nou daar hebben ze dan een burger voor die dat meldt."



Als we een ochtendje met meneer Barnstijn meerijden in het buitengebied van de gemeente constateren we inderdaad dat er van alles mis is. We zijn nog geen vijf minuten onderweg of we treffen bij recreatieterrein De Aa een berg gedumpt afval aan. Barnstijn: "Ongelooflijk, het lijkt wel een garage die ze hier hebben neergelegd." Even verderop is het wéér raak: een enorme berg sloopafval is daar illegaal neergelegd. "Niet te geloven."



Barnstijn laat ons nog meer zien. "Kijk hier op deze weg, die is wat smaller geworden door alle gaten die er in zijn gekomen. Je moet er toch niet aan denken dat er een motorrijder in één van die gaten komt en over de kop gaat." Even later wijst hij ons op een verkeersbord. "Er ontbreekt hier een breedtebeperking voor vrachtwagens. Heb ik trouwens al heel lang geleden gemeld."



Door de jaren heen deed Barnstijn nogal wat meldingen bij de gemeente Stichtse Vecht. Ruim 500 keer meldde hij iets, in een tijdsbestek van drie jaar. Hij gebruikte daarvoor 'Fixi'. Dat is een systeem dat de gemeente gebruikt om meldingen aan de openbare ruimte online te doen.



"We hebben twee jaar geleden gekozen voor dit systeem omdat je ook op een kaart kunt zien waar de meldingen worden gedaan", zegt een woordvoerder van de gemeente Stichtse Vecht.



"In 2019 kregen we iets meer dan 12.000 meldingen binnen via Fixi. Die gaan van een stoeptegel, tot een dode rat, tot achterstallig onderhoud van het groen. Hoe meer mensen meekijken en meldingen doen, hoe beter we de openbare ruimte op orde kunnen houden. Dus we zijn heel blij met al die mensen die actief meedoen. Niet alle meldingen zijn voor ons bestemd. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we de melding doorsturen naar een waterschap of provincie bijvoorbeeld."



Barnstijn weet inmiddels bij welke instanties hij moet zijn. Hij doet z'n meldingen niet alleen bij de gemeente, ook het Rijk, de provincie en het recreatieschap worden regelmatig ingeseind als er weer eens iets mis is.



"Het was wel even zoeken: hoe gaan we met deze meneer om", vertelt Alex van der Heiden van Recreatie Midden-Nederland. "We kregen veel mailtjes binnen en we wisten niet wat de bedoelingen van deze meneer waren. Het leek een beetje op gezeur. We hebben een goed gesprek gehad en nu zijn we er eigenlijk wel blij mee. We kunnen niet elke dag in het veld zijn en met de meldingen van meneer Barnstijn blijven we tóch op de hoogte en zijn we snel ter plaatse."



Inmiddels staat Barnstijn op goede voet met het recreatieschap. Over de gemeente Stichtse Vecht is hij minder te spreken. Veel meldingen worden volgens hem helemaal niet opgepakt of er wordt niet op gereageerd.



"Als je op een gegeven moment té veel dingen ziet die de gemeente niet ziet of niet wíl zien dan word je ineens een lastpost en willen ze geen contact meer met je. Ze hebben liever dat de zaak verloedert dan dat je het aankaart. Achterstallig onderhoud is blijkbaar hét modewoord tegenwoordig."



De gemeente zegt dat er met alle meldingen daadwerkelijk iets gedaan wordt. "En als we iets moeten aanpassen dan doen we dat ook. We koppelen het ook altijd terug naar degene die de melding doet. En dat kan dus ook zijn: wij zijn er niet van. We reageren in ieder geval altijd."



De gemeente heeft er inmiddels voor gezorgd dat meneer Barnstijn direct met één van de ambtenaren kan communiceren. Is het misschien niet gewoon een idee om meneer Barnstijn een baan aan te bieden bij de gemeente? Dat lijkt de oplettende senior geen goed idee. "Dan gaat het behoorlijk rammelen in Maarssen. Er is geen ambtenaar die me kan bijbenen."

Reacties

26-01-2020 21:54:28 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 609

OTindex: 1

Wnplts: dorst

Dit doet me denken aan Cor van de Laak, en wel Hierom; een typetje van Koot en Bie. Een goed bedoelende zeurkous.

26-01-2020 22:01:07 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.267

OTindex: 33.477

de gemeente vat het sportief op

26-01-2020 22:14:35 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 315

OTindex: 282

Wnplts: Velsen Noo

Blij dat die vent geen politie-agent is geworden

26-01-2020 22:24:20 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.267

OTindex: 33.477

daar moet je inderdaad niet aan denken

26-01-2020 22:50:42 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.881

OTindex: 525

500 keer in 3 jaar tijd is wel veel. Ik kan me voorstellen dat ze dan gaan denken: Daar heb je die zeurkous weer.



Maar toen mijn broer BOA was hier in de gemeente, deed mijn vader ook van die dingen. Mijn vader en moeder fietsten veel en als ze dan in de bossen rondom de gemeente illegaal gedumpt afval zagen of andere dingen die op het bordje bij mijn broer thuishoorden, nou dan ging er een belletje naar zoonlief.

26-01-2020 22:52:58 KhunAxe

@HoLaHu : Dan zal vast jouw broer ook weleens gezucht hebben

26-01-2020 23:01:56 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.881

OTindex: 525

@KhunAxe : Nee hoor! Die was er wel blij mee. Sterker nog: Hij had het zelf voorgesteld aan mijn vader. Want hij kon natuurlijk niet in alle 5 kerkdorpen tegelijk zijn. Dus meldingen waren welkom. Dat gebeurde natuurlijk ook geen 100 keer per jaar, anders zou hij echt wel eens gezucht hebben!

26-01-2020 23:19:46 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.799

OTindex: 22.299

Indien de meldingen terecht zijn is het alleen maar toe te juichen.



Ook overheden laten een doodenkel keertje wel eens een steekje vallen.

26-01-2020 23:24:01 KhunAxe

@HoLaHu : Oh, ik dacht dat jouw ouders zulke fervente fietsers waren dat ze zowat dagelijks op hun stalen rossen de Kempen onveilig maakten

26-01-2020 23:38:23 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.881

OTindex: 525

@KhunAxe : Dat klopt, dat deden ze ook. Maar mijn broer was BOA in de gemeente Bladel, niet in heel de Kempen. En aangezien mijn ouders met gemak 100 km. per dag fietsten kwamen ze wel wat verder dan de 5 kerkdorpen die bij Bladel horen.

26-01-2020 23:46:10 KhunAxe





Overigens, als ik Wiki even raadpleeg dan is Bladel toch iets groter dan jij zegt denk ik..



"De gemeente Bladel omvat naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel, en de buurtschappen Biezenheuvel, Broekenseind (grotendeels), Dalem, De Pan, Egypte, Franse Hoef, Heieind, Heikant, Het Bosch, Heuvel, Hoogcasteren, Landrop, Lemel en Ten Vorsel."



Dat lijstje mag er wezen hoor!



P.S. Wat is dan het 5e kerkdorp, ik tel er 'maar' 4?



.



Laatste edit 26-01-2020 23:49 @HoLaHu : Dus dan vielen ze andere BOA's lastig?Overigens, als ik Wiki even raadpleeg dan is Bladel toch iets groter dan jij zegt denk ik..Dat lijstje mag er wezen hoor!P.S. Wat is dan het 5e kerkdorp, ik tel er 'maar' 4?

27-01-2020 00:11:03 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.881

OTindex: 525





De buurtschappen waren heel vroeger kleine gehuchtjes, nu zijn het over het algemeen gewoon straten, die wat buiten een dorp liggen. Bijvoorbeeld Het Bosch, ofwel Blaals Bosch, zoals het hier genoemd wordt, was een verzameling van zo'n 8 of 9 boerderijen, die tussen Bladel en Netersel lagen. @KhunAxe : Ik bedoel Bladel en de 4 kerkdorpen, 5 in totaal..sorry.De buurtschappen waren heel vroeger kleine gehuchtjes, nu zijn het over het algemeen gewoon straten, die wat buiten een dorp liggen. Bijvoorbeeld Het Bosch, ofwel Blaals Bosch, zoals het hier genoemd wordt, was een verzameling van zo'n 8 of 9 boerderijen, die tussen Bladel en Netersel lagen.

27-01-2020 00:26:00 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.881

OTindex: 525

@KhunAxe : Maar Bladel in zijn totaliteit bestrijkt wel de nodige kilometers of vierkante kilometers, liever gezegd. En ook de nodige mooie natuur. Bij Hapert vind je bijvoorbeeld de Cartierheide, een schitterend natuurgebied, waar mijn ouders heel veel keren gefietst hebben. Hun assen zijn daarom daar ook verstrooid.

27-01-2020 00:41:01 KhunAxe

Ga je er weleens heen? Ik bedoel dan de plek waar jullie hun as hebben verstrooid? @HoLaHu : Cartierheide, nooit geweest maar ik herken de naam, inderdaad, m.b.t. je ouders..Ga je er weleens heen? Ik bedoel dan de plek waar jullie hun as hebben verstrooid?

