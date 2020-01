België verbaast zich over schokkende restauratie wereldberoemd Lam Gods

In België en ver daarbuiten wordt met verbazing gereageerd op de gerestaureerde versie van misschien wel het beroemdste schilderij dat het land kent. Na een opknapbeurt die drie jaar duurde, heeft het onbetwiste middelpunt van het meesterwerk – het Lam Gods, staand op een altaar – een flinke facelift gekregen.Volgens de restaurateurs hebben ze niets anders gedaan dan de 'menselijke trekken' herstellen die de makers, de gebroeders Van Eyck, ooit hadden meegegeven aan de kop van het dier. Probleem was alleen dat die voor de toeschouwers honderden jaren lang onzichtbaar is geweest, bedekt achter lagen verf en vernis van eerdere restauraties.Al in 1550 kreeg het meesterwerk, normaal gesproken te bewonderen in de Sint-Baafskathedraal in Gent, een grondige beurt waarbij grote delen werden overgeschilderd. Maar dankzij moderne technieken was de afgelopen jaren voor het eerst te achterhalen hoe het schilderij in 1432 door de makers moet zijn opgeleverd.De min of meer originele aanblik leidt tot grote verbazing. Hoofd restauratie Hélène Dubois zei vorige maand, nadat het werk in kleine kring was vertoond, dat de ontdekking van het oorspronkelijke 'gezicht' van het lam 'een schok was voor iedereen'.'Ontroerende schoonheid'Op social media is er naast verbazing ook hilariteit én bewondering. "Hulde aan de restauratoren. Fantastisch werk!" schrijft 'geboren en getogen Gentenaar' Lut Gielen op Twitter. "Van een ontroerende schoonheid", vindt Tim Thijs, die zich afvraagt: "Als je weet dat het Lam Gods symbool staat voor Jezus, is het misschien niet eens zo verbazend dat het dergelijke menselijke gezichtskenmerken heeft?"