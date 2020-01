70-jarige vrouw slaat agent na waarschuwing om fietsen door voetgangersgebied

Een 70-jarige fietsster heeft in Zaanstad een agent geslagen. Ze leek het er niet mee eens te zijn dat de politie fietsers bekeurde die door een voetgangersgebied fietsten.



De vrouw fietste ook op een plek waar dat niet mocht. Agenten die aan het controleren waren probeerden haar te stoppen, maar dat lukte niet. "Jullie staan midden op de weg schavuiten", zou ze wild gebarend naar de politie hebben geroepen.



Inmiddels was de vrouw wel van haar fiets gestapt, maar ze wilde niet blijven staan. "Na vijf lieve verzoeken liep ze nog steeds door. Wij hebben toen maar haar fiets vastgepakt", schrijft de politie Zaanstreek op Facebook. "Op dat moment kwam de MMA-vechter in haar los. De agent die de fiets vast had kreeg het te verduren."



Na een tijdje hield de vrouw ermee op. Ze heeft een bekeuring gekregen omdat ze door een voetgangersgebied fietste. Voor de overige zaken gaf de politie haar alleen een waarschuwing.

Reacties

29-01-2020 08:15:18 venzje

Oudgediende



Dan zijn die wouten behoorlijk coulant geweest.

29-01-2020 08:18:54 Ronin

Actief lid

En weer zo'n typische 'foei, niet meer doen hoor' reactie.



Ik zeg niet dat ze haar gelijk in nek klem moeten houden of neer schieten, maar een paar uren in de cel brommen, zou eerder gepast zijn. Men klaagt dat men van hulpverleners af moet blijven, maar met zulke lauwe sancties zal het niemand boeien. Laat staan iets van leren.

29-01-2020 08:38:59 KhunAxe





Het mensje is 70, wat kan die nou voor schade aanrichten bij een gezonde agent? Niets natuurlijk. Ik heb enkel één probleem, ze is 70 en dan denk ik 'Ach, al een oud mensje', maar dan besef ik ineens dat ikzelf bijna 63 jaar oud ben en zonder mijzelf op de borst te willen kloppen zou je aan mij meer dan een handvol hebben. Ook over 7 jaar, dus oud is relatief.



Al met al denk ik dat de Bromsnorren het in deze netjes hebben afgehandeld, we willen natuurlijk ook niet dat ze harteloze dienstkloppers zijn



.



@Ronin : Ach, het slaan zal de agent vast geen onheil hebben gebracht anders was ze vast en zeker gearresteerd! Ik denk dat de Bromsnorren er achteraf om gelachen hebben waarbij de agent die de klappen kreeg hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer is geworden van vele collegiale grappen

29-01-2020 08:58:19 allone

Oudgediende



En idd. Dat viel me ook op. Het is grappig hoe jij over mensen van jouw leeftijd praat.



@KhunAxe : we willen niet dat de bromsnorren harteloos zijn. Maar willen we wel dat fietsers harteloos ongeïnteresseerd en af en toe heel gevaarlijk zijn?

En idd. Dat viel me ook op. Het is grappig hoe jij over mensen van jouw leeftijd praat.

29-01-2020 09:12:12 KhunAxe





Dan hoe ik mezelf voel; ondanks mijn diabetes en wat andere kleine ongemakken zit ik niet achter de geraniums of een borreltje over mijn rotte knieën of vergrote prostaat te mekkeren..



Dan natuurlijk mijn Martial Arts, hoewel ik tegenwoordig op een laag pitje draai heeft het nog steeds mijn volledige interesse! Het lesgeven heb ik pas sinds 6 maanden noodgedwongen eraan moeten geven maar ik train nog steeds voor mezelf en hou het allemaal nog bij.



Ik heb ook nog steeds veel contact met mijn (voormalige) leerlingen waarvan er één min of meer het stokje heeft overgenomen, daar ben ik heel trots op!



Ik ben voornemens om van de zomer een weekje naar Samui te gaan om mijn vrienden op te zoeken en wellicht wat trainingen te verzorgen.



Dan blijf ik overal in geïnteresseerd, ik ben van huis uit een nieuwsgierig mannetje en ben ook nu nog leergierig.



Ik luister veel naar Pink Floyd! (Dark Side Of The Moon staat nu te draaien )



Tenslotte, en ik denk dat dit de belangrijkste reden is: Ik verrek het gewoon om een ouwe man te worden! Want vergis je niet, ik ken natuurlijk veel mensen uit mijn leeftijdsgroep, velen daarvan voelen zich oud, (en zien er vaak ook oud uit!) Ik ben simpelweg te eigenwijs om me oud te voelen



Wat betreft de agenten, nee, natuurlijk mogen fietsers niet harteloos, ongeïnteresseerd en af en toe gevaarlijk zijn! De dame in kwestie heeft uiteindelijk toch een boete gekregen, enkel haar agressief gedrag werd enkel 'bestraft' met naar ik aanneem een stevige uitbrander.



.



@allone : Dat komt omdat ik mezelf absoluut niet oud voel! Waarschijnlijk heeft dat diverse oorzaken, mijn vriendin is 20 jaar jonger dus zou het niet goed zijn als ik me als een ouwe lul zou gedragen.. Ze houdt me jong zeg maar

Dan hoe ik mezelf voel; ondanks mijn diabetes en wat andere kleine ongemakken zit ik niet achter de geraniums of een borreltje over mijn rotte knieën of vergrote prostaat te mekkeren..

Dan natuurlijk mijn Martial Arts, hoewel ik tegenwoordig op een laag pitje draai heeft het nog steeds mijn volledige interesse! Het lesgeven heb ik pas sinds 6 maanden noodgedwongen eraan moeten geven maar ik train nog steeds voor mezelf en hou het allemaal nog bij.

Ik heb ook nog steeds veel contact met mijn (voormalige) leerlingen waarvan er één min of meer het stokje heeft overgenomen, daar ben ik heel trots op!

Ik ben voornemens om van de zomer een weekje naar Samui te gaan om mijn vrienden op te zoeken en wellicht wat trainingen te verzorgen.

Dan blijf ik overal in geïnteresseerd, ik ben van huis uit een nieuwsgierig mannetje en ben ook nu nog leergierig.

Ik luister veel naar Pink Floyd! (Dark Side Of The Moon staat nu te draaien)

Tenslotte, en ik denk dat dit de belangrijkste reden is: Ik verrek het gewoon om een ouwe man te worden! Want vergis je niet, ik ken natuurlijk veel mensen uit mijn leeftijdsgroep, velen daarvan voelen zich oud, (en zien er vaak ook oud uit!)

Ik ben simpelweg te eigenwijs om me oud te voelen

Wat betreft de agenten, nee, natuurlijk mogen fietsers niet harteloos, ongeïnteresseerd en af en toe gevaarlijk zijn! De dame in kwestie heeft uiteindelijk toch een boete gekregen, enkel haar agressief gedrag werd enkel 'bestraft' met naar ik aanneem een stevige uitbrander.

29-01-2020 09:32:22 Emmo

Oudgediende



@KhunAxe :

ze is 70 en dan denk ik 'Ach, al een oud mensje', maar dan besef ik ineens dat ikzelf bijna 63 jaar oud ben Quoteze is 70 en dan denk ik 'Ach, al een oud mensje', maar dan besef ik ineens dat ikzelf bijna 63 jaar oud ben Die gevoelens heb ik zelf ook nog wel eens

29-01-2020 09:53:48 jero

Oudgediende



Dat ze aangaf dat die jutten midden op een weg staan wil ik toch een indicatie of dat perceel het wel verdient om een "voetgangersgebied" te zijn

29-01-2020 09:57:50 botte bijl

Stamgast



@KhunAxe :

toen we klein waren, toen waren vrouwen van 70 oma's met pepermuntjes en misschien een knotje en af en toe een schort voor, en dat idee is blijven hangen, ook bij mij, anders had ik het artikel waarschijnlijk niet eens ingestuurd

29-01-2020 10:05:22 KhunAxe





Een halfzus van mijn vriendin is 59 maar ziet er uit en loopt en beweegt als een oude vrouw. En zo ken ik er wel meer hoor, ook mannen natuurlijk!



Door decennialang roken zijn de aders in mijn onderbenen een beetje naar de kloten, ik heb z.g. 'etalagebenen', toch loop ik zonder hulpmiddelen, ik ga pas aan de wandelstok als ik omdonder!



@botte bijl : No meid, zo ik eerder schreef ken ik natuurlijk best wel veel mensen van mijn leeftijd en wat ouder en bij velen zie je inderdaad de leeftijd er vanaf

Een halfzus van mijn vriendin is 59 maar ziet er uit en loopt en beweegt als een oude vrouw. En zo ken ik er wel meer hoor, ook mannen natuurlijk!

Door decennialang roken zijn de aders in mijn onderbenen een beetje naar de kloten, ik heb z.g. 'etalagebenen', toch loop ik zonder hulpmiddelen, ik ga pas aan de wandelstok als ik omdonder!

Je bent zo oud als je jezelf voelt is ene bekende uitspraak en er zit een kern van waarheid in: Des te sneller je toegeeft aan ouder worden, des te sneller zul je jezelf oud gaan voelen

29-01-2020 10:35:45 Mamsie

Oudgediende



@KhunAxe : Misschien is die 59jarige halfzus nog helemaal fris en fruitig maar heeft ze alleen een serieus rugprobleem?

29-01-2020 10:40:42 KhunAxe

@Mamsie : Nee hoor, ze is gewoon uitgeleefd, geloof mij maar.. Ze heeft 10 tanden in haar mond, allemaal zo zwart als roet

