Daan (22) is levende herkansinglegende: ''Al 10 keer zelfde tentamen niet gehaald''

WIERINGERWERF - De 22-jarige Daan Vijselaar uit Wieringerwerf is vierdejaars student aan de Technische Universiteit in Eindhoven, bijna afgestudeerd dus. Maar hij moet nog steeds enkele vakken uit het eerste jaar herkansen. Eén daarvan is calculus, een soort algebra. Het lukt hem maar niet en hij heeft er inmiddels al zijn tiende poging (!) opzitten.



Zelf maakt hij er zich niet zo druk om, maar zijn vrienden vinden het maar wat grappig, dat Daan nog altijd worstelt met calculus. Ze lanceerden de website www.heeftdaancalculusalgehaald.nl. ''Hij heeft het al zo vaak niet gehaald, dat we vonden dat het nu maar eens goed bijgehouden moest gaan worden'', aldus studievriend en websitebouwer Bram Broekgaarden.



''Ja, ik denk een beetje te weinig inzet, dan valt alles een beetje weg'', vertelt Daan. ''Ook omdat het een eerstejaars vak is denk je dan van: oh joh, die haal ik wel zonder moeite, maar dan lukt het net niet.'' Dat net niet valt overigens nog wel mee. Daan haalde voor de tiende poging een twee: ''Dat voelde wel kut.''



Onze verslaggever wil wel even testen en legt Daan drie rekenvragen voor. De eerste vraag lukt wel, bij de tweede is hij even in verwarring, maar de derde is een echte crime.



Overigens is calculus niet eens het enige vak uit het eerste jaar dat hij nog moet halen. Hij heeft er voor calculus wel veruit de meeste pogingen op zitten.



Gelukkig heeft Daan goede hoop voor zijn hopelijk laatste poging. ''Hij ging goed, dus hopelijk is dit wel echt de laatste keer.'' En mocht het toch weer niet lukken. ''Dan moet ik het volgend jaar weer proberen, daar heb ik echt geen zin in.'' Op 10 februari krijgt Daan zijn cijfer te horen. Wordt vervolgd dus.

Reacties

29-01-2020 10:20:56 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.583

OTindex: 5.023

En ik vond het al heel wat dat mijn vader zeven keer over zijn rijbewijs heeft gedaan...

29-01-2020 10:26:36 KhunAxe

Die jongen is een echte belofte voor de toekomst

