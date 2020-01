Aardig bloemetje aan de deur kost 91-jarige dame uit Nieuw-West ruim 1500 euro

Ze doen zich voor als twee aardige dames die een bloemetje komen brengen, maar aan het eind van de dag is een 91-jarige vrouw uit Nieuw-West ruim 1500 euro lichter. Ze is het slachtoffer van een babbeltruc. De verdachten staan op beeld.



Op maandag 29 juli lopen de twee verdachten het appartementencomplex aan Langswater in Nieuw-West binnen. Eenmaal binnen gaan zij richting de woning van het slachtoffer. De twee vrouwen bieden de bewoonster bloemen aan, omdat zij gehoord zouden hebben dat de bewoonster 'ontzettend lief' is. De bewoonster neemt de bloemen aan en de twee verdachten helpen de bewoonster om de bloemen in een vaas te zetten.



Even later krijgt de dame een telefoontje van een man die de pincode van de vrouw weet te ontfutselen. Hij doet alsof hij van de bank is.



Op andere bewakingsbeelden, van later die dag, zijn de vrouwen weer te zien. Ze nemen geld op met de bankpas van de bejaarde dame. Daar komt zij achter door een telefoontje van haar bank, die middag zijn er opvallende transacties gedaan. Reden voor de bank om haar pas te blokkeren. De vrouwen hebben dan al voor ruim 1500 euro geld opgenomen.



Het slachtoffer is erg geschrokken. 'Dit doet echt iets met haar gevoel van vertrouwen in anderen. Het is natuurlijk zo dat ouderen een kwetsbare groep zijn en ze zijn helaas vaak de dupe van dit soort oplichting. Ik zou nogmaals willen benadrukken laat niet zomaar iedereen binnen in je huis', aldus politiewoordvoerder Lex van Liebergen.



De politie roept mensen dringend op zich bij hen te melden die de twee vrouwen op de beelden herkennen. Eén van de vrouwen draagt een t-shirt met korte mouwen, heeft een licht blauwe spijkerbroek en een grote zonnebril. Ook draagt ze die dag donkere 'flatjes' (lage, open schoenen) en een klein schoudertasje.



De andere vrouw draagt een donkerblauwe spijkerbroek met een blauwe hoofddoek en een grote blauwe sjaal. Ze draagt daarbij zwarte sportschoenen met witte zolen en een witte achterkant. Over haar schouder draagt ze een grote witte tas met opschrift.

