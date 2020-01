13-jarige tiener zwanger van haar vriendje van 10 jaar

Een 13-jarig meisje uit Rusland dat zwanger werd van haar vriendje (10) wil haar baby houden en wordt gesteund door haar familie.



Maar de Russische sociale dienst is het daar niet mee eens, omdat de moeder van de zwangere tiener terminale kanker heeft.



Daardoor wordt gevreesd dat er niemand is die voor haar dochter en twee zoons (5 en 3) zal kunnen zorgen.



Het meisje en de jongen gaan naar verschillende scholen in de Siberische stad Krasnoyarsk, maar ze zouden elkaar al een tijdje kennen.



Het meisje, dat zeven weken zwanger is, wordt door de lokale media omschreven als een ‘moeilijke’ tiener die slechte schoolresultaten haalt.



Sommige verslagen suggereren zelfs dat de 10-jarige jongen niet de echte vader is, omdat ze in die periode ook met andere personen naar bed ging.



Een lokale kinderarts liet weten dat er zeker een onderzoek zal komen om het vaderschap vast te stellen.

Reacties

Arm kind. Lijkt dat die een akelige thuissituatie heeft en nu ook zwanger is met een vijandige sociale dienst tegenover zich. Misschien is ze een moeilijke tiener, maar vermoedelijk zijn daar wel redenen voor. Had die sociale dienst zich niet wat eerder met goede ondersteuning en begeleiding van dit gezin kunnen bezighouden?

