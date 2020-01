Thaise autoriteiten verontschuldigen zich voor het veilen van auto volgepropt met drugs

De Thaise anti-drugsautoriteiten hebben hun excuses aangeboden aan de koper van een geveild voertuig. De Honda werd vorig jaar in beslag genomen in he

Reacties

28-01-2020 10:24:41 KhunAxe

Quote:

“We konden alleen niets vinden, vermoedelijk omdat de pillen goed verborgen waren.”



Goh, zou je denken? Goh, zou je denken?

28-01-2020 10:56:58 Mamsie

Was de drugshond soms verkouden?

28-01-2020 13:17:46 omabep

Ze moeten die monteur in dienst nemen, deze kijkt de auto stukken beter na.

