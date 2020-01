Dierenasiel wil dringend af van stoutste kat ter wereld

Een Amerikaans dierenasiel heeft uit pure wanhoop een oproep gedaan om een baasje te vinden voor een van hun katten. Ze hebben naar eigen zeggen nog nooit zo’n duivelse kat gezien.Dierenasiel Mitchell County Animal Rescue in North Carolina deelde woensdag een oproep op Facebook om opvang te vinden voor Perdita. Geen sinecure, want Perdita is volgens hen een rotkat.Daarom doen ze haar graag gratis van de hand, al zeggen ze er duidelijk bij dat Perdita niets voor beginnelingen is. “Perdita houdt van: in je ziel staren tot je nooit meer blijdschap kan voelen, het liedje ‘Cat Scratch Fever’ uit de Stephen King-film ‘Pet Cemetery’, je doen schrikken (haar specialiteit), op de loer liggen in donkere hoekjes, het personeel van het asiel wijsmaken dat ze ziek is (maar eigenlijk is ze gewoon een trut)”, schrijft de dierenopvang.De stoute kat houdt bovendien niet van “de kleur roze, kittens, honden, kinderen, Disneyfilms, Kerstmis en niet onbelangrijk… KNUFFELS. Ze is vrijgezel en klaar om sociaal incapabel te zijn met een even sociaal incapabel iemand die van zijn of haar persoonlijke ruimte houdt”, klinkt het.Het bericht werd massaal gedeeld en door de belangstelling haalde de dierenopvang meer dan 1.000 euro op. Maar een baasje voor Perdita is nog steeds niet gevonden…