Zwitsers kwartje 3 millimeter groot

Een nieuwe Zwitserse munt geeft een nieuwe betekenis aan het woord kleingeld: het kwart-frank-stuk is maar 2,96 millimeter in doorsnee en 0,063 gram zwaar.Volgens de Zwitserse Munt is het kwartje het kleinste gouden geldstuk ter wereld. Het is bedoeld om de vaardigheden van de Zwitserse muntmeesters te illustreren.Op de munt is een afbeelding te zien van Albert Einstein die zijn tong uitsteekt. Althans, als je de bijgeleverde loep gebruikt, want met het blote oog is niks zichtbaar.Er zijn 999 exemplaren geslagen die voor 199 frank (185 euro) te koop zijn aangeboden. Op de website van de Munt zijn alle exemplaren inmiddels uitverkocht.