Hangbuikzwijntje woont op negen hoog in een flat

DELFT - Drie keer per dag lopen ze een rondje met haar door de wijk. Flatje uit, lift in en de straat op. En dat is best een opmerkelijke verschijning. De Delftse Vanessa Geson en haar kinderen hebben geen hond of kat als huisdier, maar een hangbuikzwijntje.

Sambal Liliana - 80 kilo, schoon aan de haak - woont inmiddels drie jaar bij de familie Geson op negen hoog in de flat aan de Poptahof. Het gezin ontmoette het beestje toen het net was geboren, bij een boer in Naaldwijk. Vanessa was op slag verliefd.



Omdat het biggetje niet goed bij zijn moeder dronk, mochten de kinderen Sambal destijds mee naar huis nemen om haar met de fles te voeden. Ze zou eigenlijk weer teruggaan naar haar moeder als ze sterk genoeg was, maar Sambal bleef bij Vanessa en haar gezin wonen.



'Net een puber'

En daar zijn ze nog altijd erg blij mee. 'Ze is lief, maar ook heel lui. Eigenlijk is ze net een puber, alles gaat precies zoals zij dat wil', zegt Vanessa.



Vooral in het begin keken buurtbewoners vreemd op als ze Vanessa met een aangelijnde hangbuikzwijn de flat uit zagen komen. Maar inmiddels zijn ze eraan gewend. De buurvrouw heeft zelfs een bijnaam bedacht voor het beestje: 'speklap'. 'We zijn eraan gewend. Soms wil ze niet opzij in de lift, maar dan geven we haar een duwtje.'



Hangbuikzwijn als huisdier

Ook al komt het niet vaak voor, het is toegestaan om een hangbuikzwijn als huisdier te hebben, zegt Vanessa die het bij de gemeente checkte. 'Mits ze niet gevaarlijk is en geen overlast geeft in de flat. Volgens de gemeente hoef ik haar niet eens aan te lijnen.'



Toch doet ze dat wel, want Sambal niet het enige hangbuikzwijnhuisdier. In Delft woont nog een hangbuikzwijn, Bob. De twee hebben elkaar nog niet ontmoet. 'En dat houden we ook maar even zo', zegt Vanessa lachend. 'Zij is niet gesteriliseerd, dus ik denk niet dat ik haar in de buurt van Bob wil hebben.'

Reacties

27-01-2020 09:07:11 venzje

Op de studentenflat bij mij tegenover woonde ooit ook een varkentje. Geen hangbuik, maar wel een klein ras. Die flat lag aan de rand van het bos, dus daar kon het beest naar hartenlust ronddartelen tijdens het uitlaten.

27-01-2020 09:15:27 KhunAxe

@venzje : Ook toevallig, we hebben het er nét over gehad

27-01-2020 09:37:54 Jawel

Ik heb zelf op de Poptahof in Delft gewoond, maar ik zag er eigenlijk alleen koeien lopen en geen hangbuikzwijnen. Dat was natuurlijk wel voordat ze de rest van de flatgebouwen daar neergezet hadden, waaronder de flat waar dat beest in woont. Ons gebouw was het eerste flatgebouw en telde maar vier verdiepingen. Die gebouwen met 11 verdiepingen kwamen later...

