Friezen plaatsen lantaarnpalen midden op fietspad in Doezum

De reconstructie van de Provincialeweg dwars door Doezum verloopt niet helemaal zoals zou moeten. Aannemers hebben op de kruising met de Krijthestraat twee lantaarnpalen midden op een fietspad geplaatst.

De één staat pontificaal op het fietspad, de ander wat meer naar de kant.



Inwoner Jan van der Velde fietste er woensdagmiddag langs en verbaasde zich erover. 'Ik dacht altijd dat dit soort dingen hoofdzakelijk in westen van het land gebeurde. Maar het kan blijkbaar ook in het Westerkwartier.'



Plaatsgenoot Harm is al even verbouwereerd: 'Straks fiets je ertegenaan!'



Verderop in de straat zijn twee werklieden bezig. Met een kraan graven ze een sleuf tussen twee lantaarnpalen van lichtbedrijf Dynniq. Want de lichtmasten mogen er dan al staan en het fietspad mag dan al netjes zijn bestraat, de lantaarnpalen moeten nog wel middels een elektriciteitskabel met elkaar worden verbonden. Het pas bestrate fietspad moet dus opnieuw open.



Radio Noord-verslaggever Derk Bosscher vraagt of de monteurs meer weten van het opmerkelijke gebeuren: 'Nee, wij hebben het niet gedaan. Het waren collega's van ons.'



De monteur kan er wel om lachen: 'Ik vind het allemaal mooi man, ik woon hier toch niet. Wij komen uit Friesland.'



Waarop Derk wil weten of ze dat in Friesland wel vaker doen: lantaarnpalen midden op een fietspad neerzetten? De monteur beaamt dat het af en toe voorkomt: 'De gemeente maakt een tekening met een lichtplan en daar staan de maten op. En dat voeren we dan uit.'



En denkt er dan niemand 'komt dit wel goed, moeten we niet even bellen?', wil Derk weten. 'Nee, dat denk ik niet', antwoordt de Fries.



Jan van der Velde hoort het hoofdschuddend aan. De Doezumer zegt dat hij inmiddels contact heeft gehad met de gemeente. Die heeft hem verteld dat de lantaarnpalen worden verplaatst.



Woordvoerder Martien van der Laan van gemeente Westerkwartier bevestigt dat het probleem nog deze week wordt opgelost. Volgens haar is het misgegaan in de afstemming met de uitvoerders. Donderdagmiddag nog zet de gemeente het fietspad af, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren.



Het is overigens niet voor het eerst dat monteurs obstakels plaatsen op bijzondere plekken. In 2018 stond een Ziggo-kastje met een eindversterker midden op een oprit in Appingedam.

Reacties

26-01-2020 20:00:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.824

OTindex: 74.913

Quote:

En denkt er dan niemand 'komt dit wel goed, moeten we niet even bellen?', wil Derk weten. 'Nee, dat denk ik niet', antwoordt de Fries.



Want daar worden ze niet voor betaald, voor denken.

Orders zijn orders, da's duidelijk. Want daar worden ze niet voor betaald, voor denken.Orders zijn orders, da's duidelijk.

26-01-2020 22:44:38 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.881

OTindex: 525





Laatste edit 26-01-2020 22:51 @Mamsie : Tja, zouden ze in Friesland niet zelfstandig kunnen denken? Zo van : Hee, deze paal komt midden op een fietspad, zou dat wel de bedoeling zijn? laat ik eens even iemand bellen die daar over gaat...En dan op zijn Fries natuurlijk....

26-01-2020 23:20:40 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.799

OTindex: 22.299

@Mamsie : vijfenzeventig jaar terug en in een andere taal...

27-01-2020 00:16:10 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.824

OTindex: 74.913

@Emmo :

: vijfenzeventig jaar terug en in een andere taal... Quote @Mamsie : vijfenzeventig jaar terug en in een andere taal...



Dat was ook hetgeen wat ik dacht..... Dat was ook hetgeen wat ik dacht.....

27-01-2020 00:28:23 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.881

OTindex: 525

@Mamsie : Befehl ist Befehl...Je moet er toch niet meer aan denken he?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: