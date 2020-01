Politie Noord-Nederland zet robot in om aangifte op te nemen

De politie Noord-Nederland draait proef met een robot die aangiften van kleine criminaliteit kan opnemen.



De robot met de naam Pepper is een witte, glimmende pop met grote ogen. Hij heeft al proefgedraaid in Hoogezand en Heerenveen. Vrijdag staat de robot in een politiebureau in Assen.



Pepper kan eenvoudige aangiften opnemen, zoals fietsendiefstal en internetoplichting. Ook kun je bij Pepper terecht voor verloren of gevonden voorwerpen, of het maken van een afspraak.



Politiewoordvoerder Anthony Hogeveen: 'Het gaat nadrukkelijk om een experiment. We willen uitzoeken of robotica ons verder kan helpen. Het kan nu zo zijn dat het in bepaalde gevallen niet mogelijk is direct een aangifte op te nemen en robot Pepper zou dat misschien wel kunnen doen. Dan kun je kleine criminaliteit op een gemakkelijke manier doorgeven'.



Maar komt zo'n robot niet erg onpersoonlijk over? Hogeveen: 'Het is juist de mate van onpersoonlijkheid die we willen gaan toetsen bij de inwoners van ons gebied. Het is een experiment en het kan dus best zijn dat we uiteindelijk moeten concluderen dat het geen succes heeft'.

