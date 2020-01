Toch geen toestemming vooraf nodig voor ophangen hangmat in Utrecht

UTRECHT - Utrechters die een hangmat willen ophangen aan een gemeentelijke boom hoeven toch niet vooraf toestemming te vragen. Een meerderheid steunde de motie "Stop de hangmatbureaucratie" van CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren.



Die had de gemeente verzocht het ophangen van een hangmat gewoon toe te staan, zonder al te veel gedoe vooraf. Dat zou niet "proportioneel, effectief of efficiënt" zijn. Een meerderheid van de gemeenteraad was het met hem eens en wethouder Kees Diepeveen kan zich daar eigenlijk ook wel in vinden. Hij beloofde de regels aan te passen.



De wethouder dacht nog wel aan "een lichte vorm van melding", bijvoorbeeld een selfie uit de hangmat, die naar de gemeente kan worden gestuurd. Dat idee kon ook niet rekenen op veel bijval in de raad, die alleen iets ziet in een "algemene vorm van voorlichting". De gemeente kan volgens de raad wel algemene regels opstellen, bijvoorbeeld hoe de hangmat het beste bevestigd kan worden, maar daarmee moet het wel klaar zijn.



Wethouder Kees Diepeveen heeft toegezegd opnieuw aan de slag te gaan met het hangmatbeleid, maar verwacht "er wel uit te komen met de raad".



De hangmattendiscussie is aangezwengeld door Utrechter Arjan Visscher die in 2018 het initiatief Pop Up Hangplek bedacht. Op warme dagen wilde hij hangmatten ophangen in parken en pleinen, om zo een gezellige sfeer te creëren in de stad. Hij won een prijs voor zijn idee, maar de gemeente was minder blij. Het bevestigen van hangmatten zou schadelijk zijn voor de bomen.

Ze waren toch al niet zo blij met hangjongeren, dus dit plan vergroot het probleem alleen maar.



Het is maar waar je je druk om maakt als zijnde gemeenteraad.

