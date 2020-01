Julianadorp in rep en roer door grap over opening seksboerderij

JULIANADORP - Het dorp in rep en roer, want wat staat daar nou voor bord bij de boerderij? 'Binnenkort geopend: parenclub Variosex.' Daar wist toch echt niemand iets van, zelfs de lokale politiek niet. Een parenclub in Julianadorp, het zal toch niet…?



Nee, ontdekte onze mediapartner Regio Noordkop, het zal inderdaad niet, het is slechts een goede grap.



Marco Cousel, bekend van de firma Variopool, is vandaag 50 jaar geworden en is sinds drie jaar eigenaar van de boerderij. Zijn vrienden van de Rotary wilden een leuke grap uithalen en bedachten de aankondiging van de parenclub. Een gigantisch bord werd gisteren in de tuin gezet en in no-time gingen de geruchten door het dorp.



En stond de telefoon van Cousel roodgloeiend. "Ik heb tot nu toe (19.20 uur gisteravond, red.) al zeker 225 appjes gehad van mensen die willen weten waar ik nu weer mee bezig ben", laat Cousel weten. "Maar ik wist zelf uiteraard ook van niets, een zeer goede en geslaagde grap, bedacht door Rob Kanteman en Siegfried Doodeman."



Veel reacties dus, maar vooral positief. "De overbuurman van 82 vond het wel leuk dat er wat reuring in de buurt zou komen en een andere buurman vroeg een kijkgaatje in de schutting."



De afgelopen drie jaar is er wel volop geklust aan het pand, maar er komt dus geen parenclub in. "Het wordt voorlopig gewoon een woning", benadrukt de jarige job. "Het was een bedrijfspand en daarom ligt nu bij de gemeente de vraag voor wijziging van het bestemmingsplan, zodat ik er zelf in kan gaan wonen."

Reacties

26-01-2020 10:17:13 allone

Lach me dood

26-01-2020 10:20:16 botte bijl

@allone :

het is Julianadorp. nu hebben ze daar in ieder geval nog de keuze tussen doodlachen en doodvervelen het is Julianadorp. nu hebben ze daar in ieder geval nog de keuze tussen doodlachen en doodvervelen

26-01-2020 10:23:08 stora

@allone , die vrouwen daar denken gelijk dat hun mannen daar echt paren.

26-01-2020 10:32:01 allone

@botte bijl :



Of de grap wel of niet leuk is laat ik in t midden. Maar waarom staat t in de krant? Ah. Omdat t Julianadorp is?



: ... en dat gaat gepaard met ...? Of de grap wel of niet leuk is laat ik in t midden. Maar waarom staat t in de krant? Ah. Omdat t Julianadorp is? @stora : ... en dat gaat gepaard met ...?

26-01-2020 10:32:08 botte bijl

@stora :

en daarbij swingen ze alleen maar een beetje



@allone

doe niet zo sjaggerijnig, je vindt het best wel leuk



Laatste edit 26-01-2020 10:36 en daarbij swingen ze alleen maar een beetjedoe niet zo sjaggerijnig, je vindt het best wel leuk

26-01-2020 12:07:10 Mamsie

Nou, ik vind het ook een hele goeie grap hoor!

26-01-2020 14:38:32 De Paus

S , dat is te vergelijken met een Dat is toch ondenkbaar, een parenclub in Julianadorp, dat is te vergelijken met een homosauna bordeel in Vaticaanstad.

26-01-2020 15:32:32 Ronnymij

@De Paus : Met dien verschil dat dat laatste geen grap was

