Japanse postbode neemt duizenden brieven mee naar huis

"Het kostte me te veel moeite om ze rond te brengen", zei de 61-jarige man tegen de agenten.



De man uit de regio Kanagawa, niet ver van Tokio, werkte al jaren bij de Japan Post. In 2003 nam hij voor het eerst brieven mee naar huis. Lange tijd bleef dat onopgemerkt. Pas in november liep de postbode tegen de lamp toen zijn werkgever een intern onderzoek deed. Daarna schakelde de Japan Post de politie in.



Het Japanse postbedrijf biedt zijn excuses aan aan geadresseerden en probeert de brieven zo snel mogelijk alsnog te bezorgen.

Reacties

25-01-2020 18:30:16 Emmo

"Het kostte me te veel moeite om ze rond te brengen" Een ander, minder belastend, vak zoeken was geen optie? Een ander, minder belastend, vak zoeken was geen optie?

25-01-2020 18:37:29 allone

Een brief uit 2003. Dat lijkt me een beetje laat.

25-01-2020 19:22:56 botte bijl

@allone :

spontaan vraag ik mij af of men in Japan veel verhuist spontaan vraag ik mij af of men in Japan veel verhuist

25-01-2020 19:32:20 stora

Japan is wel veranderd. Vroeger had men in Japan nog de beleefdheid om harakiri te plegen als men iets fout deed.

25-01-2020 19:33:32 botte bijl

@stora :

er zijn nog steeds mensen die dat doen, en vroeger deden ze dat ook niet allemaal.... er zijn nog steeds mensen die dat doen, en vroeger deden ze dat ook niet allemaal....

25-01-2020 19:36:40 stora

@botte bijl , jammer dat ze dat niet allemaal deden, wnt als zijn vader ooit iets fout had gedaan en harakiri had gepleegd dan was deze knakker niet geboren geweest. En dat was ook weer goed geweest voor de overbevolking

25-01-2020 19:41:24 botte bijl

@stora :

dat is waar, maar wel erg radicaal dat is waar, maar wel erg radicaal

