Kat van bijna 16 kilo moet drastisch op dieet: baasje bleef hem maar voeren

Dit is Bazooka, een lieve kater van 5 jaar oud die je niet snel over het hoofd ziet. Bijna 16 kilo weegt het rossige huisdier. Na het overlijden van zijn, naar verluidt dementerende baasje, kwam het kattenbeest in een asiel terecht. Het vermoeden bestaat dat Bazooka's eigenaar regelmatig vergat dat hij het dier al eten had gegeven, met als gevolg dat zijn bakje nooit leeg was. Niet echt gezond en daarom gaat de gezellige dikkerd nu op dieet.



Toen het dierenasiel van Wake County in de staat North Carolina deze week enkele kiekjes van hun nieuwste bewoner via Instagram deelde, gingen de foto’s van het royale beest meteen viraal. Uit de reacties op de foto’s sprak vooral hilariteit en verbazing over de omvang van de enorme kat. Er was echter ook veel kritiek op de ‘onverantwoordelijke’ ex-baasjes van Bazooka. ‘Waar ben je in godsnaam mee bezig als je je huisdier zo dik laat worden’, klonk het verwijtend.



Bazooka's verhaal is in werkelijkheid veel treuriger. Volgens asieldirecteur Darci Vanderslik was het dier aanvankelijk na de dood van zijn bejaarde baasje bij de dierenbescherming in Davidson County terechtgekomen. Zij wisten te vertellen dat de eigenaar dement was en zijn kat uit vergeetachtigheid klaarblijkelijk maar eten bleef geven. ,,Hij dacht dat hij het beste deed voor zijn huisdier”, benadrukt Vanderslik. ,,We moeten ernaar kijken met een blik vol medeleven. Het baasje hield erg veel van zijn kat.”



Hoe triest ook, het is nu afvallen geblazen voor de volgegeten Bazooka. Toen medewerkers van het asiel hem deze week overnamen van de dierenbescherming, waren er twee mensen nodig om de rode kolos in zijn kooi naar binnen te dragen. Hij staat nu op dieet en krijgt medische zorg. Aan levenslust ontbreekt het de uit de kluiten gewassen kat niet. ,,Hij is veel actiever dan je op het eerste gezicht zou verwachten’’, zegt Michelle Barry die zich over hem ontfermt. ,,Hij is speels en springt zonder hulp van grote hoogtes’’.



De landingen van Bazooka voltrekken zich wel met een flinke plof. ,,Er moeten nog flink wat kilo's af, maar hij klaagt helemaal niet over zijn nieuwe dieet’’, zegt Michelle, die eraan toevoegt dat Bazooka gezien zijn lengte altijd wel een ‘grote jongen’ zal blijven. De kat heeft volgens zijn verzorgster een lief karakter en is graag onder de mensen. ,,Hij wil graag bij ons zijn.’’ Inmiddels is Bazooka al echt een celebrity geworden. Nieuwe baasjes voor de kater zijn zelfs al gevonden, maar die moeten zich wel strikt aan zijn dieet houden.

25-01-2020 16:40:44 Ronnymij

25-01-2020 16:44:31 Lennox

Overigens jammer dat de mensen zo hard oordelen over de voormalige baas terwijl dat eigenlijk zo een trieste situatie was. Ik hoop dat diezelfde mensen ook vooraan staan om dit (of een ander) beessie te adopteren en het zelf dan beter te doen. Ik vind het overigens een prachtig dier.

25-01-2020 16:46:19 Lennox

@Ronnymij : Ik zie in ieder geval geen foto maar een blanco pagina. Kan je helaas niet helpen want ben daar zelf ook erg onhandig in

25-01-2020 17:21:42 Ronnymij

@Lennox : Op de foto zie je een dame die de kat draagt. Het is en grote kater. Ik heb zelf Noorse Boskatten gehad, en die zijn vanzelf al best groot. Vooral in de winter lijken ze veel groter door hun vacht.

25-01-2020 17:28:58 Lennox

Noorse boskatten zijn ook prachtig! Mijn zus heeft een Maine Coone, die zijn ook reusachtige, lief en zeer mooi!

25-01-2020 17:34:29 Ronnymij

ik houd het in het vervolg wel bij reageren,wel zo veilig @Lennox : haha ja die foto bedoel ik. Ik wist niet dat het zo makkelijk was.ik houd het in het vervolg wel bij reageren,wel zo veilig

25-01-2020 17:39:07 Lennox

25-01-2020 18:35:04 tonktwee

25-01-2020 18:39:05 Ronnymij

Ik maak daarentegen van een ruwe deur een spiegel, met plamuur en verf. Dus ik ben niet geheel onhandig. Thank God @tonktwee : dankje, ik ben meer van de praktijk, dus met handen werken. Ik vind het knap als mensen meteen zien hoe dit soort dingen werken.Ik maak daarentegen van een ruwe deur een spiegel, met plamuur en verf. Dus ik ben niet geheel onhandig. Thank God

25-01-2020 19:18:36 tonktwee

@Ronnymij : Ik ben zeer zeker ook niet handig met computers maar het viel mij gewoon op

25-01-2020 19:18:57 botte bijl

veel wijst erop dat de eigenaar niet de zorg kreeg die nodig was....

25-01-2020 19:20:20 Ronnymij

@botte bijl : misschien gaf hij zijn eigen eten ook wel aan de kat

25-01-2020 19:21:25 botte bijl

wie zal het zeggen

25-01-2020 19:21:45 Ronnymij

@tonktwee : het enige dat mij opviel was dat ik er niets van bakte

25-01-2020 22:14:06 omabep

25-01-2020 23:12:26 KhunAxe

