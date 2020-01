24-01-2020 20:59:12

Laatste edit 24-01-2020 21:01

Dit concept is een paar jaar geleden al door een Visa-kantoor op Samui ingesteld, dus allang voordat men het in de kledingzaak deedHet betreffende kantoor is gespecialiseerd in het helpen van aanvragen voor visums en het transporteren naar de Thaise ambassade in Maleisië en heeft de hoogste succes-rate van alle visa-kantoren op Samui.Wat vaak gebeurde is dat men naar het kantoor ging om adviezen in te winnen en vervolgens elders ging boeken of het zelf ging doen, gewapend met de adviezen van het kantoor.Dus heeft men daar gezegd dat adviezen voortaan betaald moeten worden maar dat deze kosten afgetrokken zullen worden van de kosten indien men de visa-tour boekt.