24-01-2020 14:26:51

Laatste edit 24-01-2020 14:34

Om het artikel compleet te maken: de Spanjaard heet Angel Sierra, is 34 jaar en kok. Die heeft nu dus het grootste gerecht uit zijn carrière gemaakt. Kostte even wat moeite, want hij moest er11 kilometer voor reizen.Nou geef ik toe: het is ook wel een beetje in the middle of nowhere , maar gelukkig wel aan een weg. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat daarmee rekening is gehouden bij het maken van de afspraak.