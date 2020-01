Rechtbank veroordeelt tandarts die kies trok terwijl hij op een hoverboard stond

In Alaska (VS) is een tandarts die bij een patiënt een kies trok, terwijl hij op een hoverboard reed, door een rechtbank veroordeeld. De tandarts liet de behandeling filmen. De patiënte was verdoofd en had niets in de gaten.Tandarts Seth Lookhart werd veroordeeld voor in totaal 46 aanklachten, waaronder fraude met vergoedingen en het in gevaar brengen van een patiënt. Lookhart stuurde de video van zijn ‘hoverboard-behandeling’ naar verschillende mensen. ,,Een nieuwe standaard in de zorg”, grapte hij erbij, zo schrijft The Guardian.De patiënte zei dat ze niet had ingestemd met het filmen van haar behandeling en al helemaal niet met het trekken van een kies door een tandarts op een hoverboard. ,,Schandelijk en narcistisch”, noemde zij het.Lookhart werd niet alleen ook veroordeeld voor zijn opmerkelijke behandelmethode, maar ook voor fraude met vergoedingen. Hij liet patiënten 450 dollar betalen voor een verdoving, maar declareerde daar zelf 2000 dollar voor bij de verzekeraar. Sinds 2015 is er voor zo’n 1,9 miljoen dollar aan hem uitbetaald alleen al voor verdovingen.De tandarts hoort in april welke straf hij precies krijgt. De fraude en wangedrag kunnen hem jaren cel opleveren.