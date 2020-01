Facebook zegt sorry voor vertaling Xi Jinping als Mr Shithole

Facebook heeft zijn excuses aangeboden voor een foute vertaling van de naam van de Chinese president Xi Jinping. Die naam werd vanuit het Birmaans naar het Engels vertaald als 'Mr Shithole', volgens Facebook door een technisch mankement.



De fout kwam aan het licht na een bezoek van Xi Jinping aan Myanmar, waar Birmaans wordt gesproken. Toen de Myanmarese leider Aung San Suu Kyi een officiële verklaring over het bezoek op Facebook zette, verscheen in de Engelse vertaling de tekst 'Mr Shithole'.



"Dit had niet mogen gebeuren", zegt Facebook in een verklaring. Volgens het techbedrijf stond de naam Xi Jinping niet in de database van Birmaanse woorden, daarom moest het vertaalsysteem van Facebook de vertaling gokken. Andere Birmaanse woorden die met 'xi' of 'shi' beginnen, werden ook vertaald als 'shithole', aldus Facebook.



In het verleden had Facebook ook al problemen met vertalingen vanuit het Birmaans, ontdekte persbureau Reuters in 2018. Daarom werd de vertaalfunctie toen tijdelijk offline gehaald.



In China is Facebook geblokkeerd. Toch levert het land het techbedrijf veel geld op, want in Hongkong kunnen Chinezen wel gewoon op Facebook en Chinese bedrijven kunnen er ook advertenties op plaatsen.

S Misschien was die vertaling zo slecht nog niet.

In december 2019 werd in het Europees Parlement te Straatsburg de Sacharov Vredesprijs uitgereikt aan de dochter van Ilham Tothi, de Oeigoerse mensenrechtenactivist, die na een schijn proces tot een levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld. Zijn familie heeft hem na 2017 nooit meer gezien, vermoedelijk is hij in de gevangenis doodgemarteld. Dan is de aanduiding Shithole eigenlijk nog veel te vriendelijk. In december 2019 werd in het Europees Parlement te Straatsburg de Sacharov Vredesprijs uitgereikt aan de dochter van Ilham Tothi, de Oeigoerse mensenrechtenactivist, die na een schijn proces tot een levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld. Zijn familie heeft hem na 2017 nooit meer gezien, vermoedelijk is hij in de gevangenis doodgemarteld. Dan is de aanduiding Shithole eigenlijk nog veel te vriendelijk.

