Kleinste man ter wereld overleden op zijn 27ste

In een ziekenhuis in Nepal is Khagendra Thapa Magar overleden. Met zijn 67,08 centimeter was hij de kleinste man ter wereld. Hij overleed aan de gevol

Reacties

22-01-2020 08:41:51 Khitchakut

Krijgt vast korting op zijn kistje

22-01-2020 08:48:16 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.545

OTindex: 72.645

@Khitchakut :

... al vraag ik me af of men in Nepal aan begravenissen met kisten doet?



Laatste edit 22-01-2020 08:48 ... al vraag ik me af of men in Nepal aan begravenissen met kisten doet?

22-01-2020 08:59:55 Khitchakut





Zo ja, dat wordt dan vast een feestmaal voor die beesten



Edit: Even snel gekeken, lijkverbrandingen doen ze daar, cremeren dus.



.



Laatste edit 22-01-2020 09:00 @allone : Weet ik eigenlijk ook niet, misschien snijden ze hem in stukken voor de gieren zoals ze in Tibet doen?Zo ja, dat wordt dan vast een feestmaal voor die beestenEdit: Even snel gekeken, lijkverbrandingen doen ze daar, cremeren dus.

22-01-2020 09:28:45 stora

Stamgast



WMRindex: 17.421

OTindex: 2.352

Hij had ook in Madurdam gewoond kunnen hebben. Daar staan veel huizen leeg.

Maar ik denk dat het best oud is voor zo'n klein mensje.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: